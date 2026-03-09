Castlevania: Belmont’s Curse: Konami bestätigt: Es ist kein Roguelike

Image: Konami

Konami stellt klar: Castlevania: Belmont’s Curse setzt auf klassisches 2D‑Action‑Exploration, ist aber kein Roguelike.

Konami hat bestätigt, dass Castlevania: Belmont’s Curse, das noch dieses Jahr erscheinen soll, kein Roguelike wird. Die Nachfrage entstand, weil an der Entwicklung neben Konami auch Evil Empire und Motion Twin beteiligt sind – die beiden Studios hinter dem Roguelike‑Hit Dead Cells.

Tommy Williams, Kommunikationschef von Konami Americas, erklärte gegenüber The Verge, dass Belmont’s Curse ein klassisches 2D‑Action‑Exploration‑Spiel mit frei erkundbaren, aufwendig gestalteten Karten wird. Roguelike‑ oder Roguelite‑Elemente seien nicht Teil des Konzepts.

Damit räumt Konami die Spekulationen aus, die nach der Enthüllung der Entwicklerpartnerschaft sofort aufkamen.

Trotz der Dead‑Cells‑Expertise bleibt das neue Castlevania also fest in der traditionellen Serienausrichtung verankert.

  4. faktencheck 168520 XP First Star Onyx | 09.03.2026 - 16:20 Uhr

    Es scheint wohl doch noch etwas anderes neben Roguelike zu geben. Gute Entscheidung.

  5. Ash2X 319940 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 09.03.2026 - 17:29 Uhr

    Ich muss mich immernoch an die merkwürdig-untypische Optik gewöhnen, ziehe aber Metroidvania eindeutig vor.

