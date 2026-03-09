Castlevania: Belmont’s Curse: Konami bestätigt: Es ist kein Roguelike

Konami stellt klar: Castlevania: Belmont’s Curse setzt auf klassisches 2D‑Action‑Exploration, ist aber kein Roguelike.

Konami hat bestätigt, dass Castlevania: Belmont’s Curse, das noch dieses Jahr erscheinen soll, kein Roguelike wird. Die Nachfrage entstand, weil an der Entwicklung neben Konami auch Evil Empire und Motion Twin beteiligt sind – die beiden Studios hinter dem Roguelike‑Hit Dead Cells.

Tommy Williams, Kommunikationschef von Konami Americas, erklärte gegenüber The Verge, dass Belmont’s Curse ein klassisches 2D‑Action‑Exploration‑Spiel mit frei erkundbaren, aufwendig gestalteten Karten wird. Roguelike‑ oder Roguelite‑Elemente seien nicht Teil des Konzepts.

Damit räumt Konami die Spekulationen aus, die nach der Enthüllung der Entwicklerpartnerschaft sofort aufkamen.

Trotz der Dead‑Cells‑Expertise bleibt das neue Castlevania also fest in der traditionellen Serienausrichtung verankert.