Castlevania: Belmont’s Curse: So erwecken Konami und Evil Empire die Kultserie zu neuem Leben

Ein Dead Cells-DLC veränderte alles: So entstand das neue Castlevania: Belmont’s Curse.

Nach mehr als einem Jahrzehnt ohne komplett neuen Serienableger soll Castlevania: Belmont’s Curse die traditionsreiche Reihe am 15. Oktober für Xbox Series X|S und Xbox auf PC zurückbringen.

Für den Neuanfang setzt Konami ausgerechnet auf Evil Empire – jenes französische Studio, das bereits mit Dead Cells: Return to Castlevania seine Begeisterung für die Vampirjäger unter Beweis gestellt hat.

Was zunächst lediglich als Hommage begann, entwickelte sich damit zu einem komplett neuen Kapitel innerhalb des offiziellen Castlevania-Kanons.

Konami Producer Tsutomu Taniguchi und Evil Empire Creative Director Emmanuel Nouaille haben nun erläutert, wie es zu dieser ungewöhnlichen Zusammenarbeit kam und welche Regeln sich beide Studios für die Wiederbelebung der Serie gesetzt haben.

Ein Dead Cells-DLC legte den Grundstein

Der Ursprung von Belmont’s Curse liegt in der Zusammenarbeit für Dead Cells: Return to Castlevania. Evil Empire hatte ursprünglich lediglich einen DLC als Hommage an die Kultserie vorgeschlagen.

Dass daraus irgendwann ein eigenständiges Castlevania entstehen würde, war zu diesem Zeitpunkt nicht geplant.

Laut Taniguchi waren schließlich zwei Faktoren entscheidend dafür, die Zusammenarbeit fortzusetzen: die Leidenschaft von Evil Empire für Castlevania und die Erfahrung des Studios mit Actionspielen.

„Der erste Punkt ist Evil Empires Leidenschaft für Castlevania. Der zweite ist ihre Expertise bei Actionspielen“, erklärte Taniguchi.

Das Vertrauen wuchs während der gemeinsamen Arbeit. Als Taniguchi den fertigen DLC im Studio ausprobierte und zahlreiche versteckte Details sowie Easter Eggs entdeckte, soll er sich laut Nouaille lediglich zum Team umgedreht und den Daumen gehoben haben.

Für Evil Empire war es ein kleines Zeichen mit großer Bedeutung.

Drei Säulen definieren das neue Castlevania

Bevor Charaktere, Geschichte und neue Gameplay-Systeme entwickelt wurden, mussten Konami und Evil Empire zunächst eine entscheidende Frage beantworten: Was macht Castlevania eigentlich aus?

Die Antwort war keineswegs selbstverständlich, da unterschiedliche Generationen völlig verschiedene Spiele und Charaktere mit der Serie verbinden.

Am Ende verständigten sich die Entwickler auf grundlegende Säulen. Belmont’s Curse sollte ein 2D-Action-Exploration-Spiel bleiben, sich in den offiziellen Kanon einfügen und die legendäre Vampire-Killer-Peitsche weiterhin ins Zentrum des Gameplays stellen.

Innerhalb dieses Rahmens erhielt Evil Empire weitreichende kreative Freiheiten.

Die Vampire-Killer-Peitsche wird vielseitiger

Statt eines kompletten Umbaus setzt Evil Empire auf eine Erweiterung bekannter Mechaniken. Besonders deutlich wird das bei der Peitsche.

Sie dient weiterhin als zentrale Waffe, bekommt jedoch eine wesentlich größere Bedeutung bei der Fortbewegung und Erkundung. Spieler sollen sich damit agil durch die Umgebung bewegen und neue Wege erschließen können.

Gleichzeitig erhöht das Studio das Tempo. Belmont’s Curse soll schneller und energiegeladener spielen, ohne die Erkundung zu vereinfachen. Fallen, Umweltgefahren und zunehmend komplexe Einsatzmöglichkeiten der Peitsche sollen stattdessen neue Herausforderungen schaffen.

Taniguchi beschreibt das Ziel als eine neue Dimension für die Peitsche, ohne ihre traditionelle Castlevania-Identität aufzugeben.

Rose führt die Geschichte in Paris weiter

Auch erzählerisch bleibt Belmont’s Curse mit der bestehenden Serie verbunden. Die Handlung setzt nach Castlevania III: Dracula’s Curse und Castlevania: Curse of Darkness an.

Im Mittelpunkt steht mit Rose allerdings eine neue Heldin, die laut den Entwicklern organisch in die bestehende Geschichte integriert wurde.

Als Schauplatz dient eine düstere, gotische Interpretation von Paris. Bekannte Orte wie Notre-Dame und die Pariser Katakomben gehören zu den Schauplätzen und werden durch weitere historische Referenzen ergänzt.

Evil Empire bezeichnet das Projekt deshalb ausdrücklich nicht als klassische Auftragsproduktion. Vielmehr sei Belmont’s Curse aus einer echten kreativen Zusammenarbeit mit Konami entstanden.

Im Schloss soll sich das Abenteuer verändern

Die bisher gezeigten Abschnitte bilden laut Creative Director Emmanuel Nouaille lediglich den Anfang.

Sobald Spieler das Schloss erreichen, soll sich die Struktur des Abenteuers verändern. Evil Empire verspricht dabei Überraschungen rund um den Aufbau des Spiels, die Charaktere, Geschichte und zahlreiche Geheimnisse.

Einen entscheidenden Moment während der Entwicklung erlebte Nouaille bereits selbst. Als er während einer Testsession instinktiv die Karte öffnete und Orte markierte, zu denen er nach dem Freischalten neuer Fähigkeiten zurückkehren wollte, habe sich das Projekt erstmals vollständig nach Castlevania angefühlt.

Evil Empire will Symphony of the Night nicht übertreffen

Trotz der großen Verantwortung verfolgt Evil Empire nicht das Ziel, einen Klassiker wie Castlevania: Symphony of the Night übertreffen zu müssen.

Stattdessen möchte das Studio der fast vier Jahrzehnte alten Reihe ein eigenes Kapitel hinzufügen, das ihre Geschichte respektiert und gleichzeitig eine eigene Identität entwickelt.

Castlevania: Belmont’s Curse erscheint am 15. Oktober für Xbox Series X|S und Xbox auf PC.