Cat Detective Albert Wilde: Katzenschnüffler erscheint auch für Xbox

Ab sofort im PC-Dienst: Katzendetektiv Albert Wilde – in einem herrlich abgedrehten Katzen-Noir-Adventure.

Albert Wilde spielt als Puppen-Sci-fi-Tier-Noir im New York der 1930er. Erzählt wird die Geschichte eines abgebrühten Katzenschnüfflers, der ein Loch im Raum-Zeit-Kontinuum entdeckt, inklusive jeder Menge schräger Wortspiele.

Eine sonderbare Leiche … ein stinksaurer Buchmacher … ein Wurmloch, das in eine andere Realität führt … also ein Tag wie jeder andere im Büro von Katzen-Privatdetektiv Albert Wilde.

Inmitten einer eindrucksvollen Schwarzweißvision des New Yorks der 1930er gilt es in dieser irrsinnig witzigen, tierischen Hommage an das goldene Zeitalter der Noir-Filme, durch Reden, Rätseln und Entdecken einen mysteriösen Mordfall aufzuklären, der noch unappetitlicher ist als ein frischer Haarballen.

Das Spiel ist jetzt für den PC erhältlich. Der Xbox-Launch findet im weiteren Verlauf dieses Jahres statt!