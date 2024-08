Cat Quest III: Pirates of the Purribean: Die offenen Meere der Katzribik rufen

Die weltreisenden Entwickler The Gentlebros und ihre Verlagsnavigatoren Kepler Interactive setzen die Segel in Richtung Katzribik, eine Inselgruppe voller Geheimnisse und Schätze für alle mutigen Katzen, die sich in Cat Quest III wagen, jetzt verfügbar auf PC und Konsolen.

Schatzsucher mit scharfem Auge können sich das Action-RPG-Abenteuer mit einem zeitlich begrenzten Rabatt von 10 % auf Steam bis zum 15. August schnappen.

Die weiten offenen Meere der Katzribik sind sowohl reichhaltig als auch gefährlich für alle Möchtegern-Entdecker – hier findet ihr den Schatz, nach dem eure Abenteurergruppe gesucht hat: den legendären Nordstern. Aber Vorsicht – ihr seid nicht die einzigen, die nach Schätzen suchen. Die furiosen Pi-ratten sind ebenfalls hier und werden vor nichts zurückschrecken, um den Schatz vor euch zu erreichen.

Schaut euch jetzt den Launch-Trailer an, um einen Blick auf das Abenteuer zu werfen, das euch erwartet:

Cat Quest III bietet eine Vielzahl von Ausrüstungsgegenständen, Waffen, Zaubern und Schmuckstücken, die es euch ermöglichen, die Katze zu erschaffen, die zu euch passt. Egal, ob ihr mit ausgefahrenen Krallen angreifen oder einen taktischen Ansatz wählen wollt, die Katzribik kann so erkundet werden, wie ihr es möchtet.

Cat Quest III ist jetzt auf Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC (via Steam) verfügbar.