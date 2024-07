Cat Quest III: Pirates of the Purribean: So werdet ihr ein Pirat in der Katzribik

Ahoy, verehrte Piraten! Der Start von Cat Quest III steht am 8. August kurz bevor und die Entwickler möchten sicherstellen, dass ihr bereit seid, in die gefährlichen Gewässer des Katzribik einzutauchen.

Der bekannte Erzähler und Schiffskamerad Jon Cartwright wird euch alles Wichtige erklären, damit ihr nicht über die Planke gehen müsst.

Setz die Segel für das süßeste Kätzchen-Abenteuer des Jahres 2024. Cat Quest III ist der neueste Teil des Katzen-Franchise, der sich nun den Gefahren des Meeres stellt.

Schippert auf eurem Schiff und erkundet tropische Inseln, um die Miau-sterien der Katzribik zu lüften. Begebt euch auf ein Solo-Abenteuer oder nehmt eure Mitpiraten mit für eine unvergessliche Reise.

Cat Quest III wird für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S and PC (via Steam) veröffentlicht.