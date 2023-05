Cat Quest: Pirates of the Purribean: Neues Kapitel erscheint 2024

Ahoi, ihr Landratten! Cat Quest: Pirates of the Purribean sticht 2024 in See.

Das Entwicklungsstudio The Gentlebros und der Publisher Kepler Interactive haben heute die Katze aus dem Sack gelassen und bekannt gegeben, dass die beliebte Samtpfoten-Adventurereihe mit Cat Quest: Pirates of the Purribean 2024 auf PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, und PC (auf Steam und im Epic Games Store) die Weltmeere erobern wird.

Erkundet die offene 2.5D-Spielwelt von Cat Quest: Pirates of the Purribean, stellt euch im eigenen Schiff den maushohen Wellen und findet heraus, was sich hinter dem Nordstern – ein lang verschollener Schatz der Pi-Ratten – verbirgt. Allein oder zu zweit im Local Coop laden die fantatztischen Biome des Spiels zur freien Erkundung ein.

Den Ankündigungstrailer mit noch mehr ausgesprochen cleveren Wortspielen gibt es hier:

Das eigene Schiff kann noch mehr, als nur den Wellen zu trotzen – mit Kanonenkugeln und elementaren Geschossen bringt es alles mit, was es zum Schrecken der Meere benötigt. Auch auf Landgang gibt es einiges zu erleben. Der Kampf gegen die Pi-Ratten-Horden ist dank des verbesserten Kampfsystems und einer große Auswahl an Waffen und Zaubern, die mit der neuen Waffenwechsel-Mechanik beliebig ausgewechselt und kombiniert werden können, stets abwechslungsreich.

Cat Quest: Pirates of the Purribean erscheint 2024 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC (via Steam und Epic Games Store).