Catan: Console Edition: Brettspiel erscheint für Spielkonsolen

Dovetail Games, preisgekrönter Entwickler und Publisher, kündigte sein neues und kommendes digitales Brettspiel CATAN – Console Edition an, das 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen wird.

CATAN – Console Edition erweckt das beliebte Brettspiel zum Leben und erweitert den Erfolg des 27 Jahre alten Klassikers um weitere Features. CATAN – Console Edition enthält hochdetaillierte Spielsteine, die die Spieler in die Insel CATAN eintauchen lassen, eine neue Möglichkeit für Spieler, lokal von der Couch aus mit bis zu vier Freunden zu spielen, und einen Mehrspielermodus, um mit anderen Catanern auf der ganzen Welt zu spielen.

Keine zwei Spiele in CATAN – Console Edition werden gleich sein. Die Spieler können verschiedene Geländeformen mit variablen Spielfeldaufbauten genießen, ob hoch aufragende Berge, belebte Weiden oder blühende Wälder, jedes Spiel wird anders aussehen und sich anders anfühlen.

Catanier bewegen sich auf dem Spielbrett, Schafe grasen auf den Feldern und Boote schwimmen an den Docks. All dies trägt zu einem einzigartigen Spielerlebnis in der CATAN – Console Edition bei.

„Wir haben eng mit Nomad Games und CATAN zusammengearbeitet, um den Spielern ein authentisches Erlebnis zu bieten, das seinesgleichen sucht. Wir haben versucht, auf die kleinsten Details zu achten, wie die Fähnchen, die die längste Straße schmücken, oder den kleinen Schornstein, wenn jemand eine Stadt baut. Jeder Teil des Spiels wurde sorgfältig entworfen, um das Spielbrett zum Leben zu erwecken“, sagt Natalie Dodd, Studio Producer bei Dovetail Games. „Die Möglichkeit, lokal mit Freunden zu spielen, ist eine neuartige und spannende Ergänzung“.

Die Spieler können die Karten mit ihren Handys verfolgen, was das Risiko ausschließt, dass andere Spieler die eigenen Ressourcen sehen. „Wir können es kaum erwarten, allen diese fantastische Funktion zu zeigen!“ Dovetail Game wollte die Möglichkeit, Brettspiele lokal mit Freunden zu spielen, in die digitale Version von CATAN – Console Edition integrieren.

Das lokale Spiel in CATAN – Console Edition ermöglicht es den Spielern, mit bis zu vier Freunden im selben Raum zu spielen, indem sie einfach ein Spiel starten, ihr Telefon über einen einfachen QR-Code verbinden und spielen. Die Spieler können dann ihre Karten über ihr Handy verfolgen.

Diese einfache Lösung ermöglicht es den Spielern, schnell ein Spiel zu starten und zu spielen, ohne die Privatsphäre der einzelnen Spieler zu gefährden. CATAN – Console Edition bietet einen Mehrspielermodus und ein Ranglistensystem.

Matchmaking kann mit Freunden oder gegen andere Spieler aus der ganzen Welt durchgeführt werden. Die Spieler sammeln Ressourcen, errichten Siedlungen in CATAN und werden der siegreiche Catanianer, um im Rang aufzusteigen. Das Multiplayer-Ranglistensystem versucht, die Spieler auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten zusammenzubringen und wird am Ende jedes Spiels aktualisiert.

CATAN – Console Edition wird von Nomad Games entwickelt und von Dovetail Games veröffentlicht und erscheint im Jahr 2023 für PlayStation und Xbox-Konsolen.