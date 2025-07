Cattle Country: Beneath and Beyond-Update verfügbar

Autor:, in / Cattle Country

Sattelt auf und schnappt euch eure Spitzhacke, es ist Zeit für „Beneath and Beyond“! Das neueste Inhaltsupdate für Cattle Country, die gemütliche Frontier-Lebenssimulation von Castle Pixel und Playtonic Friends, ist jetzt für PC über Steam, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erhältlich.

Dieses kostenlose Update erweitert das Wildwest-Erlebnis um brandneue Mining-Inhalte, mit denen Spieler tiefer in das Land eintauchen können, das sie ihr Zuhause nennen.

Entdeckt seltene Mineralien, findet versteckte Mining-Objekte wie Fackeln, Leitern und Dynamit und stoßt vielleicht sogar auf einige längst verlorene Banditenschätze, während ihr zahlreiche Verbesserungen der Lebensqualität und eine Wagenladung Bugfixes genießt, die das Leben in der Wildnis reibungsloser denn je machen.

Was gibt es Neues in „Beneath and Beyond“:

Erweitertes Bergbausystem – Neue Minenebenen, seltenere Ressourcen, Umweltgefahren und Überraschungen, die in der Dunkelheit auf euch warten. Grabt tiefer als je zuvor und entdeckt Geheimnisse unter der Erde, von glitzernden Edelsteinen bis hin zu längst vergessenen Banditenbeuten.

Oberirdische Ergänzungen – Auch das Leben außerhalb der Minen wird verschönert!

Heu-Spender – Versorgt Ihr Vieh automatisch mit Heu, sodass ihr mehr Zeit habt, die freie Weide zu genießen.

Kratzbaum – Stellt ihn in eure Scheune oder eurem Stall auf, damit eure Tiere glücklich und zufrieden sind.

Aquarien – Präsentiert eure wertvollen Fänge, indem ihr Fische in schönen Aquarien direkt bei euch zu Hause ausstellt.

Pferdepfeife – Spielt eine Melodie und ruft euer treues Ross aus der Ferne herbei, perfekt für lange Wanderungen oder schnelle Ausflüge.

Zander – Jetzt im Frühjahr und Herbst in Seen verfügbar. Früher war er unfangbar, aber für geduldige Angler ist er nun nicht mehr unerreichbar.

Eine vollständige Liste aller Änderungen und neuen Inhalte des Updates „Beneath and Beyond“ findet ihr hier im Community-Beitrag.