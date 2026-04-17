Causal Loop: Erhält Release-Termin und zeigt neue Echo-Mechanik im Trailer

Mit Mirebound und Headup erhält das Science-Fiction-Genre ein neues narratives Rätselspiel. Causal Loop erscheint am 23. April für Steam, GOG sowie für PlayStation 5 und Xbox Series X und Xbox Series S.

Im Zentrum steht eine ungewöhnliche Spielmechanik, die als „Echo“-System beschrieben wird. Dabei können Aktionen aufgezeichnet, wiederholt und mit bis zu drei früheren Versionen der eigenen Figur kombiniert werden. Diese sogenannten Echo-Versionen eröffnen neue Wege, Rätsel zu lösen, verändern jedoch gleichzeitig die Stabilität der Spielwelt.

Die Handlung führt in die Rolle des Exo-Archäologen Bale, der gemeinsam mit der Exo-Linguistin Jen den fremden Planeten Tor-Ulsat erforscht. Was als wissenschaftliche Expedition beginnt, entwickelt sich schnell zu einer Situation, in der eine gigantische Kausalitäts-Schleife die Realität selbst fragmentiert. Unterstützt wird er nur von seinem Begleiter Walter, während er versucht, das Schicksal der untergegangenen Zivilisation der Tor zu entschlüsseln.

Causal Loop setzt dabei auf eine Mischung aus strategischem Denken und narrativer Spannung. Die Puzzle-Strukturen sind eng mit der Geschichte verknüpft und treiben die Handlung kontinuierlich voran, während jede Entscheidung neue Auswirkungen auf die zerfallende Realität hat.

Die Spielwelt erstreckt sich über fünfzehn handgefertigte Kapitel, die eine fremdartige und zugleich detailreiche Alien-Umgebung präsentieren. Ergänzt wird das Erlebnis durch vollständig vertonte Dialoge in englischer und deutscher Sprache sowie umfangreiche Accessibility-Optionen, die ein breites Publikum ansprechen sollen.