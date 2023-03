Caverns of Mars: Recharged: Rasante Zerstörung unter der Marsoberfläche

In Caverns of Mars: Recharged steigt ihr in einem irren Wettlauf in die Tunnel unter der Marsoberfläche hinab, um den Reaktor zu zerstören und in die tiefsten Tiefen der feindlichen Basis vorzudringen.

Verbündet euch im Koop-Modus mit einem Freund und weicht Trümmern aus, räumt Hindernisse aus dem Weg und schaltet Feinde aus. Eure Munition ist begrenzt und die Feinde sind zahlreich, also muss jeder Schuss sitzen.

Caverns of Mars: Recharged übernimmt den einfachen, süchtig machenden Reiz des Originalspiels und fügt mehr Höhlen, mehr Herausforderungen, mehr Waffen, moderne Grafiken und Bestenlisten hinzu. Und es wäre kein Recharged-Titel ohne einen fantastischen neuen Soundtrack von Megan McDuffee.

Jetzt erhältlich für Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Steam und Atari VCS.