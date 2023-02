Caverns of Mars: Recharged: Release-Termin im März enthüllt

Atari freut sich, bekannt zu geben, dass Caverns of Mars: Recharged, der neueste Teil der Atari Recharged-Serie, am 9. März 2023 für Windows PC via Steam und Epic, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und Atari VCS erscheint.

Um diese Neuigkeit zu feiern, hat Atari einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht, der die ausgefeilte Grafik des Spiels, die sorgfältig gestalteten Levels und all die Möglichkeiten zeigt, die in den vollständig zerstörbaren Umgebungen des Spiels auf euch warten. Wer möchte, kann Caverns of Mars Recharged im Microsoft Store für 9,99 Euro vorbestellen.