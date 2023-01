Caverns of Mars: Recharged: Veröffentlichung in diesem Frühjahr

Atari enthüllt Caverns of Mars: Recharged! Veröffentlichung für PC und Konsolen in diesem Frühjahr.

Das ursprüngliche Caverns of Mars war ein Hit, der aus dem Nichts kam. In einer Ära der Side-Scroller entwickelte ein High-School-Senior namens Greg Christensen ein Spiel, in dem die Spieler vertikal absteigen.

Die wenigen vertikal scrollenden Spiele, die es gab, waren hauptsächlich Ski- und Fahrspiele, aber Christensen entwickelte ein Weltraumspiel, das in den Tunneln des Mars spielte. Er reichte es bei APX ein, dem Versandhauskatalog von Atari für Software. An dem Tag, an dem sein Projekt in Sunnyvale eintraf, wurde es für seine Qualität anerkannt, und es wurde das allererste APX-Projekt, das als Atari-Spiel veröffentlicht wurde, und eines von nur einer Handvoll, die jemals diesen Sprung schafften.

Caverns of Mars: Recharged übernimmt den einfachen, süchtig machenden Reiz des Originalspiels und fügt mehr Höhlen, mehr Herausforderungen, mehr Waffen, moderne Grafiken und Bestenlisten hinzu. Und es wäre kein Recharged-Titel ohne einen fantastischen neuen Original-Soundtrack.

In Caverns of Mars: Recharged steigt ihr in Tunneln unter der Marsoberfläche hinab, um den Reaktor und die tiefste Basis des Feindes zu zerstören. Weicht Trümmern aus, räumt Hindernisse aus dem Weg und sprengt Feinde in die Luft, während ihr mit hoher Geschwindigkeit in feindliches Gebiet hinabsteigt. Eure Munition ist begrenzt und die Feinde sind zahlreich, also muss jeder Schuss sitzen.

„Caverns of Mars ist ein großartiges frühes Beispiel für ein Spiel, das für die 8-Bit-Computer von Atari entwickelt wurde, was es zu einer perfekten Ergänzung der Atari Recharged-Serie macht“, so Wade Rosen, CEO von Atari. „Es ist ein intensiver Spaß im Arcade-Stil, sowohl im Einzelspieler- als auch im Zwei-Spieler-Koop-Modus.“

Die wichtigsten Merkmale von Caverns of Mars: Recharged sind:

Vollständig zerstörbar: Die Umgebungen in Caverns of Mars: Recharged sind vollständig zerstörbar; zögert nicht, euch durch jedes Hindernis zu sprengen, das sich euch in den Weg stellt, aber achtet auf eure Treibstoffreserven. Jeder Schuss verbraucht Treibstoff, aber schnelles Reisen bringt Zeitboni!

Arcade-Modus: Durchquert die Tiefen des Mars in drei Etappen und wähle strategisch Upgrades und Power-Ups, die jeden Lauf einzigartig machen.

Herausforderungs-Modus: Bewegt euch durch 30 Herausforderungen in den Bereichen Navigation, Kampf und anderen spannenden Szenarien.

Power-Ups: Sammelt Waffen, mit denen ihr eure Strategie für taktische Manöver spontan ändern könnt. Baht euch einen neuen Weg mit einem gut gezielten Railgun-Schuss oder lasst die Reichweite einer Schrotflinte für euch sprechen!

Caverns of Mars: Recharged erscheint im Frühjahr 2023 für Windows PC über Steam und GOG, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und Atari VCS.

Den offiziellen Trailer gibt es hier zu sehen: