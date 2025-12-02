CCON Comic Con Stuttgart: Bericht zur Messe mit tollen Eindrücken

Die CCON Comic Con 2025 ging in den Hallen der Messe Stuttgart über die Bühne und wir durften live dabei sein.

Auch in diesem Jahr durften wir wieder mit zahlreichen Comic-Nerds, leidenschaftlichen Cosplayern und Nischen-Aficionados live vor Ort auf der Comic Con 2025 in Stuttgart sein.

Satte 50.000 Besucher konnte die 9. Auflage der Comic Con an beiden Tagen in Stuttgart begrüßen, so viele wie noch nie. Um dem nerdigen Ansturm ausreichend Platz von circa 60.000 Quadratmetern bieten zu können, wurden dafür extra vier der riesigen Messehallen geöffnet.

In diesen fanden sich dann zahlreiche Aussteller aus aller Welt ein, die mit ihren – meist selbstgebauten – Exponaten für reichlich Aufsehen sorgten und das kultige Nerd-Herz höherschlagen ließen. So konnte man sich unter anderem an benzingetränkten Fast and the Furious-Boliden erfreuen, mit der S.T.A.R.S-Agentin Jill Valentine ein erinnerungswürdiges Selfie schießen oder fantastische LEGO-Kunstwerke in allen Variationen und Formen bestaunen.

In den neuen Bereichen wie der Hall of Retro oder der erweiterten Gaming-Area konnte man dann sowohl nostalgische Videospiel-Klassiker an restaurierten Arcade-Automaten als auch kürzlich veröffentlichte Indie-Titel von unterschiedlichen Herstellern auf aktuellen Konsolen und dem PC zocken.

Ebenfalls neu war die schaurige Horror-Area, in der sich hauptsächlich untote Zombies, gruslige Händler und ambitionierte Make-Up-Artists aufhielten und für reichlich Spaß und furchteinflößende Unterhaltung sorgten.

Aber damit noch lange nicht genug, denn im riesigen Star Wars-Bereich durfte man sich an das legendäre Cockpit des ikonischen Millennium Falken setzen, einen originalgetreuen X-Wing bewundern oder sich im schick nachempfundenen Thronsaal des Imperators ablichten lassen.

Während sich Abenteuerlustige die offiziell anerkannte Indiana Jones-Kollektion mit sehenswerten Artefakten zu Gemüte führten, durften begeisterte Wrestling-Fans einigen packenden Schaukämpfen beiwohnen, welche die Bretter der adrenalingetränkten Messehalle zum Beben brachten.

Selbstverständlich fanden sich auch in diesem Jahr wieder einige bekannte TV- und Filmstars sowie weitere Special Guests in den schwäbischen Hallen ein, die nicht nur auf der großen Stargast-Bühne Rede und Antwort standen, sondern sich gegen einen gewissen Betrag auch zu einem gemeinsamen Foto „überreden“ ließen.

Zu den wohl bekanntesten Gaststars gehörten dieses Jahr beispielsweise Sasha Pieterse (Heroes, X-Men: Erste Entscheidung, Pretty Little Liars), Sean Gunn (The Suicide Squad, Gilmore Girls, Guardians of the Galaxy) und Craig Fairbrass (One Piece, Cliffhanger, Boat Story).

Abseits des ganzen Hollywood-Trubels konnten die Besucher dann auch noch kreative Kunstwerke von über 300 angesagten Zeichnern bestaunen, tausende Anime- und Funko Pop-Figuren kaufen oder seinem unbändigen Sammelkartenwahn in der Tauschbörse freien Lauf lassen.

Natürlich traf man allerorts auf passionierte Cosplayer, welche die Blicke mit ihren schick designten Kostümen spielerisch leicht auf sich zogen und für etliche Fotoshootings parat standen. Wer schon immer mal ein Bild mit Prinzessin Peach, Darth Vader oder Naruto haben wollte, musste diesbezüglich einfach nur fragen.

Wer ohne Frühstück auf die Comic Con angereist war, durfte seinen knurrenden Magen an den vielfältigen Asia-Foodtrucks besänftigen, die sowohl herzhafte als auch süße Köstlichkeiten aus Fernost anboten.

Gerade wegen des hohen Besucheraufkommens war die Comic Con 2025 wahrlich ein „voller“ Erfolg, sodass man von einem noch größeren Event im nächsten Jahr ausgehen kann. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was da auf uns zukommen wird.