CCON Comic Con Stuttgart: Bericht zur Messe mit zahlreichen Eindrücken

Autor:, in / CCON Comic Con Stuttgart

Die CCON Comic Con 2022 in Stuttgart öffnete ihre Tore und wir durften live vor Ort sein.

Die CCON Comic Con 2022 in Stuttgart öffnete ihre Tore und wir durften gemeinsam mit zahlreichen Comic-Nerds, verrückten Videogame-Liebhabern und passionierten Cosplayern live vor Ort sein.

Mit über 30.000 Besuchern ging am vergangenen Wochenende die sechste CCON Comic Con in Stuttgart über die Bühne.

Dabei begegnete man in den schwäbischen Messehallen nicht nur ambitionierten Cosplayern, Comic-Nerds und Fantasy-Begeisterten, sondern auch der eine oder andere TV- und Hollywood-Star gab sich die Ehre und ließ in persönlichen Interviews tief hinter die Kulisse blicken.

Zu den bekanntesten Prominenten gehörten unter anderem Mads Mikkelsen (Rogue One: A Star Wars Story), Staz Nair (Game of Thrones) oder Alec Ugoff (Stranger Things), die allesamt Rede und Antwort standen. Für eine stattliche Gebühr konnte man sich sogar mit seinem absoluten Lieblingsschauspieler ablichten lassen, um ein erinnerungswürdiges Foto mit nach Hause nehmen zu können.

Die zahlreichen Stände boten darüber hinaus alles, was das kultige Nerd-Herz begehrt, so durfte man von japanischen Sammelfiguren über nostalgische Videokassetten bis hin zu personalisierten Manga-Portraits alles bestaunen, kaufen und fotografieren.

Dabei waren die thematisch abwechslungsreichen und akribisch designten Kostüme der leidenschaftlichen Cosplayer natürlich ein wahrer Hingucker und ließen dementsprechend nicht nur kleine Kinderaugen freudestrahlend aufblitzen.

Wer wollte nicht schon immer mal mit dem langhaarigen Chewbacca kuscheln, mit dem gepanzerten Marcus Fenix die frischgeölte Kettensäge kreuzen oder mit dem muskulösen Eivor in die bevorstehende Schlacht ziehen?

Aber nicht nur beliebte Comic-Stars, prominente TV-Helden und ikonische Videogame-Sternchen durften auf der Comic Con begutachtet werden, auch die Gewinner der letzten Staffel von Lego Masters Basti und Alex waren auf der Messe anzutreffen. Die kreativen Baustein-Tüftler nahmen sich erfreulicherweise viel Zeit für ihre kleinen und großen Fans und beantworteten ebenfalls die eine oder andere LEGO-Frage.

Für das leibliche Wohl sorgten kulinarische Leckerbissen aus Fernost, die euch unter anderem mit schmackhaften Gerichten der japanischen Küche den Gaumen verwöhnten. Des Weiteren konnte man an den verlockend duftenden Food-Trucks leckere Burger und heiße Fritten verspeisen oder am kühlen Eis- beziehungsweise Bubble-Tea-Stand den süßen Hunger stillen.

Etwas schräg – im positiven Sinne – wurde es dann auf der Queer Avenue, die auf der diesjährigen Comic Con Premiere feierte und aufgrund gewagter Drag-Queen-Auftritte für wahrlich denkwürdige Momente sorgte.

Alles in allem war die Comic Con 2022 sowohl für die Veranstalter als auch die Besucher ein voller Erfolg, sodass sich alle Beteiligten sicherlich schon auf die nächste Ausgabe in Stuttgart freuen dürfen. Wir sind auf jeden Fall wieder am Start!