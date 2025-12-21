CD Projekt RED: CEO zerlegt Frage zu KI‑Entlassungen

CD Projekt Red Co‑CEO Michał Nowakowski hat während des Q3‑2025‑Earnings‑Webcasts deutlich gemacht, dass Künstliche Intelligenz im Unternehmen nicht dazu genutzt wird, Personal abzubauen.
Auf die Frage, ob KI künftig Entwickler ersetzen oder die Belegschaft reduzieren könne, reagierte Nowakowski überrascht und stellte klar, dass er sich ein solches Szenario nicht vorstellen könne.
Die Nutzung von KI bei CD Projekt beschränke sich auf produktivitätssteigernde Aufgaben, die zwar spürbare Vorteile bringen, aber nicht in der Lage seien, eigenständig Spiele zu entwickeln. Er betonte ausdrücklich, dass KI kein Projekt wie The Witcher 4 erschaffen werde.
Der Fragesteller verwies auf Berichte, wonach KI in der Tech‑ und Gaming‑Branche angeblich viele Mitarbeiter überflüssig mache. Nowakowski widersprach dieser Darstellung entschieden. Er erklärte, dass CD Projekt kein klassisches IT‑Personal suche und dass die Verfügbarkeit von Gaming‑Talenten in den vergangenen Jahren zwar gestiegen sei, dies jedoch nicht auf KI zurückzuführen sei.
„Wir setzen KI hauptsächlich im Bereich der Produktivität ein, und dort sehen wir auch die größten Vorteile. Die Vorteile sind real und bedeutend, aber es ist keine Situation – und mir ist auch keine solche Situation bekannt –, in der KI „sich hinsetzen und Spiele entwickeln“ könnte. Das ist unsere Meinung. Das bedeutet nicht, dass sie nicht nützlich sein wird, aber sie wird nicht The Witcher 5 oder 6 oder ähnliches entwickeln.“
Immer mehr Studios und Entwickler äußern sich zur KI-Nutzung in Videospielen:
- Kojima Productions – Keine Rückkehr in Welt ohne KI möglich – Kojima
- Kingdom Come: Deliverance II – KI wird bleiben, gewöhnt euch dran – CEO
- Baldur’s Gate 3: CEO platzt der Kragen: Klare Worte zu KI-Vorwürfen bei Larian Studios
- Divinity: Larian CEO kündigt AMA-Session zu KI-Nutzung an
40 Kommentare AddedMitdiskutieren
Jaja, das sagt er jetzt. Aber dann kommen Kosten- und Zeitdruck, Volatilität des Marktes etc. und dann heißt es mal wieder: „Was interessiert mich mein Geschwätz von Gestern“. Alles nur Lippenbekenntnisse.
Reden können Sie viel
Also ich glaube ihm. Das kreative Design und die Individualität können nur echte Designer und Artists schaffen.
Außerdem weiß CDPR, was die Spieler an Qualität von ihnen erwarten.
Mal schauen, wie das in 10 Jahren aussieht
Seine Worte in Gottes Ohr. Und nicht in die von Skynet 😅
KI ist aktuell nicht einmal in der Lage, richtig zu googeln.
Nie wird einer die Wahrheit erzählen und wenn die Wahrheit gesprochen wird gibt es immer welche die diese nicht glauben. Hallo Mensch.
Selbst wenn er jetzt noch die Wahrheit sagt. In der medialen Industrie ist es schon nicht mehr wegzudenken. Reale Orte brauch man nicht mehr bereisen um Aufnahmen für z.b. Dokus zu machen. Schauspieler brauch man nicht mehr bezahlen ect. Allein aus Kostengründen wird KI immer mehr alles übernehmen.