CD Projekt RED: Cyberpunk und Witcher haben offene Easter Eggs

Kann es tatsächlich sein, dass es nach Jahren noch Easter Eggs in Videospielen gibt, die die Spieler noch nicht gefunden haben?

Im Falle von Cyberpunk 2077 und The Witcher 3: Wild Hunt ist das offenbar so.

Pawel Sasko von CD Projekt RED ist der Ansicht, es gibt immer noch unentdeckte Geheimnisse in beiden Spielen.

Cyberpunk 2077 ist mittlerweile dreieinhalb Jahre alt, The Witcher 3: Wild Hunt über neun Jahre.

Sasko sei ziemlich sicher, dass es noch Geheimnisse gibt, wie er im Flow Games-Podcast erzählte. Auf Reddit habe er es Wochen zuvor genossen, einem Poster zuzusehen, wie er in Cyberpunk 2077 ein Easter Egg suchte. Es handelte sich um das berühmte „Lunch atop a Skyscraper“-Foto, das 1932 beim Bau des Rockefeller Centers in New York entstand.

Wie viele Geheimnisse es in den beiden Spielen noch gibt, sagte Sasko nicht. Er sprach aber mit „FF:06:B5“ ein Rätsel in Cyberpunk 2077 an, dass mit dem großen Update 2.0 ins Spiel gelangte. In einem ausgedehnten Rätsel werden Spieler mit einem kryptischen Hexadezimalcode, einen QR-Code und Bilder von Charakteren aus The Witcher konfrontiert. Laut Sasko sei es wirklich sehr komplex und er ist der Ansicht, es sei unmöglich es allein zu lösen.