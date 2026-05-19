CD Projekt RED: Destiny 2-Autor als Lead Writer verpflichtet

Für das Multiplayer-Projekt „Project Sirius“ hat CD Projekt RED mit Kwan Perng einen erfahrenen Lead Writer verpflichtet, der zuvor an großen Erweiterungen für Destiny 2 und Guild Wars 2 gearbeitet hat.

Perng selbst bestätigte den Wechsel über soziale Netzwerke und erklärte, dass er sich aktuell intensiv mit dem Witcher-Universum auseinandersetzt. Konkrete Details zum Projekt könne er jedoch noch nicht teilen.

Der Autor war maßgeblich als Narrative Lead an Destiny 2: The Final Shape sowie Guild Wars 2: End of Dragons beteiligt und bringt umfangreiche Erfahrung im Storytelling von Online-Rollenspielen mit. Zuletzt wirkte er zudem an Last Epoch mit.

Die Verpflichtung deutet darauf hin, dass Project Sirius weiter an Bedeutung gewinnt. Bereits im vergangenen Jahr hatte CD Projekt RED das ursprünglich verantwortliche Studio The Molasses Flood vollständig integriert. Zuvor war das Projekt 2023 intern neu ausgerichtet worden.

Während sich das Hauptstudio parallel in der Vollproduktion von The Witcher 4 befindet und auch an Cyberpunk 2 arbeitet, bleibt Project Sirius eines der weniger konkret bekannten Projekte innerhalb des Unternehmens.