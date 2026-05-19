CD Projekt RED: Destiny 2-Autor als Lead Writer verpflichtet

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Ein erfahrener Narrative Designer übernimmt die Leitung der Storyentwicklung bei Project Sirius.

Für das Multiplayer-Projekt „Project Sirius“ hat CD Projekt RED mit Kwan Perng einen erfahrenen Lead Writer verpflichtet, der zuvor an großen Erweiterungen für Destiny 2 und Guild Wars 2 gearbeitet hat.

Perng selbst bestätigte den Wechsel über soziale Netzwerke und erklärte, dass er sich aktuell intensiv mit dem Witcher-Universum auseinandersetzt. Konkrete Details zum Projekt könne er jedoch noch nicht teilen.

Der Autor war maßgeblich als Narrative Lead an Destiny 2: The Final Shape sowie Guild Wars 2: End of Dragons beteiligt und bringt umfangreiche Erfahrung im Storytelling von Online-Rollenspielen mit. Zuletzt wirkte er zudem an Last Epoch mit.

Die Verpflichtung deutet darauf hin, dass Project Sirius weiter an Bedeutung gewinnt. Bereits im vergangenen Jahr hatte CD Projekt RED das ursprünglich verantwortliche Studio The Molasses Flood vollständig integriert. Zuvor war das Projekt 2023 intern neu ausgerichtet worden.

Während sich das Hauptstudio parallel in der Vollproduktion von The Witcher 4 befindet und auch an Cyberpunk 2 arbeitet, bleibt Project Sirius eines der weniger konkret bekannten Projekte innerhalb des Unternehmens.

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7 Kommentare Added

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  2. Vayne1986 52715 XP Nachwuchsadmin 6+ | 19.05.2026 - 14:14 Uhr

    Wünsche Kwan Perng viel Erfolg bei CD Project RED. Das Multiplayer Spiel interessant mich nicht so.

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  3. DrFreaK666 271210 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 19.05.2026 - 14:23 Uhr

    Last Epoch ist meiner Meinung nach kein gutes Spiel. Selten hatte ich weniger Spaß beim Grinden und Looten

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  4. de Maja 342695 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 19.05.2026 - 14:44 Uhr

    Genau die richtigen Games die bekannt sind für ihre hervorragende Story 😅
    Bin schon der Meinung das sich CDPR mit den ganzen Games sich etwas übernommen hat.

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  6. Katanameister 430500 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 19.05.2026 - 17:36 Uhr

    Also wird Sirius ein Online Projekt, mal abwarten, was da noch kommt, im ersten Moment hätte ich da jetzt nicht Lust drauf.

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  7. Lord Hektor 387870 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 19.05.2026 - 17:46 Uhr

    Ein Multiplayer-Projekt, von dem man eigentlich noch nichts weiß. Spannend ist es auf jeden Fall, denn es kommt von CD-Projekt 💪.

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