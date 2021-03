CD Projekt RED: Entwickler Digital Scapes übernommen

Der Mutterkonzern des Cyberpunk 2077-Entwicklers CD Projekt RED übernimmt das im kanadischen Vancouver ansässige Entwicklerstudio Digital Scapes.

Bereits seit 2018 arbeitet Digital Scapes mit CD Projekt RED zusammen und half bei der Entwicklung und Optimierung von Features für Cyberpunk 2077.

Paweł Zawodny, Head of Production und CTO bei CD PROJEKT RED, sagte: „Das bekannte Team von Digital Scapes ist unser zuverlässiger Partner. Seit drei Jahren arbeiten wir eng zusammen und haben volles Vertrauen in sie. Digital Scapes hat während der Entstehung von Cyberpunk 2077 viel Arbeit geleistet, bei der Entwicklung des Spiels geholfen und die verschiedenen Features optimiert. Neben dem Beitrag zu unseren Projekten wird das neue Team uns helfen, unsere Technologien zu perfektionieren und unsere Kompetenzen in dieser Hinsicht zu erweitern. Wir glauben, dass die äußerst talentierte Digital Scapes-Crew das perfekte Fundament ist, auf dem wir ein breiteres Team von CD PROJEKT RED Vancouver aufbauen können.“