CD Projekt RED: Mehrere langjährige Entwickler wechselten zu Activision Blizzard

Drei langjährige Mitarbeiter des Entwicklungsteams von CD Projekt RED sind jetzt bei Activision Blizzard beschäftigt.

Łukasz Szczepankowski war mit 12 Jahren und 4 Monaten am längsten von den drei Abgängen bei CD Projekt RED angestellt. Zuletzt hatte er beim polnischen Entwickler von Cyberpunk 2077 und der The Witcher-Spielreihe als Gameplay Designer gearbeitet.

Der Lead Gameplay Designer Patryk Fiutowski war mit 9 Jahren und 5 Monaten ebenfalls ein langjähriger Mitarbeiter des Unternehmens.

Michał Czerniec war 3 Jahre und 6 Monate als Gameplay Animator in verschiedenen Positionen tätig.

Alle drei sind im Februar bzw. März in Vollzeit bei Activision Blizzard in Anstellung gegangen. Unklar ist, in welchem Studio und an welchen Projekten sie arbeiten.

Naheliegend wäre das polnische Studio von Call of Duty-Entwickler Infinity Ward, das 2017 zum Zwecke der Forschung und Entwicklung in Krakau eröffnet wurde.