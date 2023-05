Autor:, in / CD Projekt RED

Das von The Molasses Flood entwickelte The Witcher Spin-Off Project Sirius erhält eine neue Ausrichtung.

Derzeit arbeitet der polnische Entwickler CD Projekt RED an der Phantom Liberty-Erweiterung zu Cyberpunk 2077 sowie an einem zweiten Teil des futuristischen Rollenspiels.

Aber auch im The Witcher-Universum tut sich einiges. Neben einem Remake des ersten The Witcher-Ablegers sind eine neue Trilogie und weiter The Witcher-Projekte geplant.

Eines dieser Projekte, bei dem es sich um ein Multiplayer-Spin-Off handeln soll, läuft aktuell unter dem Namen Project Sirius und entsteht in Zusammenarbeit mit dem Entwicklerstudio The Molasses Flood.

Leider geriet die Entwicklung zuletzt ins Stocken und CD Projekt gab einen Neustart der Produktion bekannt. In einer Bekanntmachung wurde dazu jetzt „der Abschluss der Arbeiten zur Definition eines neuen Rahmens für Project Sirius“ bekannt gegeben.

Wie genau die neue Vision für Projekt Sirius aussieht und in welchen Belangen sie sich von dem alten Plan unterscheidet, ist nicht bekannt. Allerdings war auch vor der Neuausrichtung relativ wenig zum Spiel bekannt.