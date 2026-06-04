CD Projekt RED: Neue IP Hadar wird emotionales Open-World-Spiel

CD Projekt Red arbeitet weiterhin an mehreren großen Projekten und hat mit Hadar eine neue IP in Entwicklung, die sich klar von The Witcher und Cyberpunk unterscheiden soll.

Laut aktuellen Angaben wird Hadar als emotionales Open-World-Erlebnis beschrieben. Das Projekt befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase, während das Studio parallel auch an The Witcher 4 und Cyberpunk 2 arbeitet.

Zurzeit sucht CD Projekt Red aktiv nach weiteren Entwicklerinnen und Entwicklern, um das Team für Hadar zu erweitern. Das deutet darauf hin, dass sich das Projekt noch im Aufbau befindet und weiterhin stark wächst.

Konkrete Gameplay-Details sind bislang nicht bekannt. Klar ist jedoch, dass das Studio mit Hadar eine neue Marke etablieren möchte, die sich stärker auf erzählerische Tiefe und eine offene Spielwelt konzentriert.

Weitere Informationen zu Setting, Gameplay und Veröffentlichung stehen noch aus.