CD Projekt RED: Neue IP Hadar wird emotionales Open-World-Spiel

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CD Projekt Red entwickelt neue Open-World-IP „Hadar“ mit emotionalem Fokus.

CD Projekt Red arbeitet weiterhin an mehreren großen Projekten und hat mit Hadar eine neue IP in Entwicklung, die sich klar von The Witcher und Cyberpunk unterscheiden soll.

Laut aktuellen Angaben wird Hadar als emotionales Open-World-Erlebnis beschrieben. Das Projekt befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase, während das Studio parallel auch an The Witcher 4 und Cyberpunk 2 arbeitet.

Zurzeit sucht CD Projekt Red aktiv nach weiteren Entwicklerinnen und Entwicklern, um das Team für Hadar zu erweitern. Das deutet darauf hin, dass sich das Projekt noch im Aufbau befindet und weiterhin stark wächst.

Konkrete Gameplay-Details sind bislang nicht bekannt. Klar ist jedoch, dass das Studio mit Hadar eine neue Marke etablieren möchte, die sich stärker auf erzählerische Tiefe und eine offene Spielwelt konzentriert.

Weitere Informationen zu Setting, Gameplay und Veröffentlichung stehen noch aus.

Quelle
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13 Kommentare Added

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  2. de Maja 344955 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 04.06.2026 - 19:06 Uhr

    Bin darauf ehrlich gesagt wesentlich mehr gespannt als zu den Fortsetzungen zu Witcher und Cyperpunk aber wenn sie mit einer neuen IP einen ähnlichen Hit landen wie Cyperpunk dann immer her damit.

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