CD Projekt RED: Neue Marke mit Fokus auf Nahkampf-Action

Autor:, in / CD Projekt RED

CD Projekt Red arbeitet derzeit an mehreren ambitionierten Spielen, darunter The Witcher 4 und die Fortsetzung von Cyberpunk 2077.

Neben diesen bekannten Franchises hat das Studio nun auch mit der Entwicklung einer vollkommen neuen Marke begonnen.

Das Projekt trägt den Arbeitstitel Hadar und stellt die erste eigenständige IP des Studios dar, die nicht auf bestehenden Vorlagen basiert. Bisher sind nur wenige offizielle Informationen bekannt, doch ein aktuelles Stellenangebot für die Position eines Senior Gameplay Designers liefert erste Hinweise zur Ausrichtung des Spiels.

Demnach könnte es sich bei Project Hadar um ein Action-Rollenspiel handeln, das stark auf Nahkampfmechaniken setzt. Die neue Marke soll in einem völlig eigenständigen Universum angesiedelt sein und eine frische Spielerfahrung bieten. Die Erwartungen der Spielerschaft sind hoch, da CD Projekt Red mit Titeln wie The Witcher 3 und Cyberpunk 2077 weltweite Erfolge feiern konnte. Fans dürfen gespannt sein, wie das Studio seine kreative Freiheit in einem komplett neuen Setting nutzt.