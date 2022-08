CD Projekt RED: Programm zum Promised Land Open Day enthüllt

CD Projekt RED präsentiert das vollständige Programm für die diesjährige Ausgabe des Promised Land Open Day, der direkt im Anschluss an das Promised Land Art Festival 2022 am 4. September im Gebäudekomplex EC1 in Łódź, Polen, stattfinden wird.

Der Tag der offenen Tür von Promised Land ist eine Begleitveranstaltung zum Promised Land Art Festival, das auch in diesem Jahr wieder in Łódź, Polen, stattfindet. Die Veranstaltung wird vollständig offline sein und im Gebäudekomplex EC1 stattfinden – einem ehemaligen Kraftwerk, das modernisiert wurde und nun als Zentrum für Kultur und Wissenschaft dient.

Die Teilnehmer des Tages der offenen Tür erwartet eine Vielzahl von Attraktionen, darunter Diskussionsrunden und Vorträge von Branchenprofis und geladenen Gästen, die ihre Erfahrungen aus der Arbeit an einigen der größten Videospiele, Filme, Animationen und anderen Werken der Populärkultur weitergeben, sowie eine Diskussionsrunde von Mentees, die an der Initiative Girls in the Game! von CD PROJEKT RED und der Perspektywy Education Foundation teilgenommen haben. Auch der bekannte Comiczeichner Grzegorz Rosiński hat sein Kommen zugesagt. Die Teilnehmer werden die Möglichkeit haben, den Künstler zu treffen und seinen Prozess während der Live-Illustrationssitzungen zu beobachten.

Zu den weiteren Attraktionen gehören Portfoliobesprechungen, die von erfahrenen Künstlern durchgeführt werden – eine hervorragende Gelegenheit, um Ideen für die weitere künstlerische Entwicklung in der Branche zu sammeln. Personalvermittler aus dem Bereich der Spieleentwicklung werden ebenfalls zur Verfügung stehen, um über den Einstieg in die Branche zu sprechen, während die Technologiepartner von Promised Land Präsentationen über die neuesten Technologien für die Kreativbranche anbieten werden.