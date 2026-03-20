CD Projekt RED: Project Hadar startet in die Konzeptphase

Das von CD Projekt RED entwickelte Project Hadar hat den Übergang in die Konzeptphase erfolgreich abgeschlossen.

Abgesehen von beeindruckenden Verkaufszahlen für seine verschiedenen Marken enthielt der Bericht für das Geschäftsjahr 2025 von CD Projekt RED auch einige Updates zu laufenden Entwicklungsarbeiten.

Neben The Witcher VI und Cyberpunk 2 wurde dabei auch Project Hadar thematisiert. Das Spiel bei dem es sich um eine komplett neue IP handelt, hat mittlerweile den Übergang in die Konzeptphase abgeschlossen. Details zum Spiel gibt es allerdings weiterhin keine.

„Das Team hat die Grundlagen für dieses völlig neue IP geschaffen. Jetzt entwerfen wir konkrete Elemente, die möglicherweise in das Spiel aufgenommen werden, erstellen mehrere Prototypen und setzen diese direkt in der Unreal Engine um“, erklärte Co-CEO Michal Nowakow während der Präsentation.