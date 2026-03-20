CD Projekt RED: Project Hadar startet in die Konzeptphase

Abgesehen von beeindruckenden Verkaufszahlen für seine verschiedenen Marken enthielt der Bericht für das Geschäftsjahr 2025 von CD Projekt RED auch einige Updates zu laufenden Entwicklungsarbeiten.
Neben The Witcher VI und Cyberpunk 2 wurde dabei auch Project Hadar thematisiert. Das Spiel bei dem es sich um eine komplett neue IP handelt, hat mittlerweile den Übergang in die Konzeptphase abgeschlossen. Details zum Spiel gibt es allerdings weiterhin keine.
„Das Team hat die Grundlagen für dieses völlig neue IP geschaffen. Jetzt entwerfen wir konkrete Elemente, die möglicherweise in das Spiel aufgenommen werden, erstellen mehrere Prototypen und setzen diese direkt in der Unreal Engine um“, erklärte Co-CEO Michal Nowakow während der Präsentation.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Man könnte mal sagen worum es in dem Spiel gehen wird 🤔.
Same here, will auch unbedingt wissen was es bedeutet bzw sein kann.
Scifi, Fantasy.
Man weiß auch nicht ob der Projektname was zu bedeuten hat, Hadar wäre der Ort an dem Lucy gefunden wurde, eine der ersten Hominiden oder halt das Sternbild.
Wahrscheinlich hat es keine Bedeutung und es ist einfach nur das Sternbild weil CDPR eh alle Projekte nach Sternbildern benennt😅
Der Begriff Hadar muss natürlich 10.000 Bedeutungen haben xD
Aber solange es ein SP Rpg wird bin ich zufrieden ^~^
Bin sehr gespannt was das für ein Spiel wird.
Kann nur großartig werden, wie alles von CD Projekt.
Was könnte es wohl sein? Spielt es im Mittelalter? In der Gegenwart? In der Zukunft? Welches Genre wird es? Bin schon gespannt auf erste Infos🙂
Bin sehr gespannt
Bei Witcher VI war ich erst irritiert. Aber ist ja nur ein Zahlendreher.