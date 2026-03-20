CD Projekt RED: Project Hadar startet in die Konzeptphase

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Image: Depositphotos

Das von CD Projekt RED entwickelte Project Hadar hat den Übergang in die Konzeptphase erfolgreich abgeschlossen.

Abgesehen von beeindruckenden Verkaufszahlen für seine verschiedenen Marken enthielt der Bericht für das Geschäftsjahr 2025 von CD Projekt RED auch einige Updates zu laufenden Entwicklungsarbeiten.

Neben The Witcher VI und Cyberpunk 2 wurde dabei auch Project Hadar thematisiert. Das Spiel bei dem es sich um eine komplett neue IP handelt, hat mittlerweile den Übergang in die Konzeptphase abgeschlossen. Details zum Spiel gibt es allerdings weiterhin keine.

„Das Team hat die Grundlagen für dieses völlig neue IP geschaffen. Jetzt entwerfen wir konkrete Elemente, die möglicherweise in das Spiel aufgenommen werden, erstellen mehrere Prototypen und setzen diese direkt in der Unreal Engine um“, erklärte Co-CEO Michal Nowakow während der Präsentation.

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7 Kommentare Added

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    • de Maja 331855 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 20.03.2026 - 07:05 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Same here, will auch unbedingt wissen was es bedeutet bzw sein kann.
      Scifi, Fantasy.
      Man weiß auch nicht ob der Projektname was zu bedeuten hat, Hadar wäre der Ort an dem Lucy gefunden wurde, eine der ersten Hominiden oder halt das Sternbild.
      Wahrscheinlich hat es keine Bedeutung und es ist einfach nur das Sternbild weil CDPR eh alle Projekte nach Sternbildern benennt😅

      1
  2. Fire12 11400 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 20.03.2026 - 07:01 Uhr

    Der Begriff Hadar muss natürlich 10.000 Bedeutungen haben xD
    Aber solange es ein SP Rpg wird bin ich zufrieden ^~^

    0
  3. Drakeline6 196915 XP Grub Killer Master | 20.03.2026 - 07:24 Uhr

    Bin sehr gespannt was das für ein Spiel wird.
    Kann nur großartig werden, wie alles von CD Projekt.

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  4. Robilein 1230570 XP Xboxdynasty Legend Platin | 20.03.2026 - 07:27 Uhr

    Was könnte es wohl sein? Spielt es im Mittelalter? In der Gegenwart? In der Zukunft? Welches Genre wird es? Bin schon gespannt auf erste Infos🙂

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  6. FaMe 164565 XP First Star Silber | 20.03.2026 - 09:01 Uhr

    Bei Witcher VI war ich erst irritiert. Aber ist ja nur ein Zahlendreher.

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