CD Projekt RED: Project Hader wird ein komplett neues Spiel

CD Projekt hat einiges vor und die Ankündigungen überschlagen sich gerade. Damit ihr nicht den Überblick verliert, gibt es hier noch einmal eine Auflistung der wichtigsten Informationen:

The Witcher 3: Wild Hunt: Das Next-Gen-Upgrade für Xbox Series X/S und PlayStation 5 soll noch im Jahr 2022 erscheinen.

Cyberpunk 2077: Die Erweiterung Phantom Liberty ist in den finalen Zügen und für das Jahr 2023 geplant. Vermutlich wird der DLC im ersten Quartal des neuen Jahres veröffentlicht.

Cyberpunk Fortsetzung: Mit Project Orion hat das Unternehmen offiziell die Arbeiten an der Fortsetzung zu Cyberpunk 2077 bekannt gegeben.

The Witcher Trilogie: Project Polaris soll der Start einer neuen The Witcher-Trilogie sein. Diese Trilogie soll mit der Veröffentlichung von The Witcher 4 innerhalb von sechs Jahren veröffentlicht werden. Demnach ist es vermutlich der Plan nach The Witcher 4 alle zwei Jahre ein neues The Witcher-Spiel zu veröffentlichen.

Project Hadar: Mit Project Hadar hat CD Projekt Red eine komplett neue Spielmarke in der Entwicklung.