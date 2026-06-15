CD Projekt RED: Project Sirius ist Free-to-Play Koop-RPG für PC und Mobile – Gerücht

Ein neues Gerücht rund um The Witcher sorgt derzeit für Diskussionen in der Community. Demnach soll sich hinter dem Codenamen „Project Sirius“ ein eigenständiges Multiplayer-Spiel im Witcher-Universum verbergen, das sich deutlich von den bisherigen Hauptteilen der Reihe unterscheidet.

Laut den vorliegenden Informationen soll es sich um ein Free-to-Play Koop-Action-RPG handeln, das derzeit für PC und mobile Plattformen entwickelt wird. Konsolen seien in der aktuellen Planung offenbar nicht vorgesehen.

Das Spiel soll zeitlich im Jahr 1230 angesiedelt sein, also lange vor den Ereignissen rund um Geralt von Riva. Spieler würden einen eigenen, individuell anpassbaren Hexer übernehmen und Aufträge zur Monsterjagd in verschiedenen Regionen ausführen. Dazu gehören unter anderem dichte Wälder, Dörfer und verlassene Ruinen.

Gameplay-seitig soll der Titel auf ein skillbasiertes Kampfsystem setzen, das bekannte Elemente der Reihe aufgreift. Dazu zählen der Einsatz von Zeichen, das Brauen von Tränken sowie ein Kampfsystem, das auf präzises Timing bei Blocks, Ausweichmanövern, Paraden und Finishern setzt. Zusätzlich soll ein Fortschrittssystem verschiedene Witcher-Schulen einbinden und individuelle Builds ermöglichen.

Der Multiplayer-Fokus stellt dabei eine deutliche Abkehr von den bisherigen Singleplayer-Hauptspielen dar. Während die Umsetzung eines solchen Konzepts für viele Fans ungewohnt sein dürfte, könnte es gleichzeitig neue Möglichkeiten für kooperative Monsterjagden im Witcher-Universum eröffnen.

Offiziell bestätigt wurde das Projekt bislang nicht, weshalb alle Angaben weiterhin als Gerücht zu behandeln sind. Sollte sich das Konzept jedoch bewahrheiten, würde CD Projekt Red das Franchise um einen der bislang ungewöhnlichsten Ableger der Reihe erweitern.