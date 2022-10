CD Projekt RED: Rücktritt von CEO und Mitbegründer bekannt gegeben

Wie CD Project RED auf Twitter bekannt gegeben hat, wird CEO und Mitbegründer des Studios, Marcin Iwiński, zurücktreten. Zum Jahresende wird er den Vorstand verlassen und innerhalb der Firma in nicht-geschäftsführender Funktion tätig sein.

In einem Statement schreibt er:

„Es ist ein großer Moment für mich, ich bin seit fast 30 Jahren bei CD Project und habe miterlebt, wie es sich von einer Handvoll leidenschaftlicher Rebellen zu einem international beachteten Entwicklungsstudio von Story getriebenen Rollenspielen, die von Millionen weltweit geliebt werden. Damals, als Michael Kiciński und ich das Unternehmen gründeten, hätte sich wohl keiner von uns diese unglaubliche Reise vorstellen können, nicht einmal in unseren kühnsten Träumen.“

CD Project RED hat erst kürzlich seine Langzeitpläne in einem Investorengespräch dargelegt. So sind aktuell mehrere große Spiele in Entwicklung: eine neue The Witcher-Trilogie, zwei The Witcher Spin-Offs, ein Cyberpunk 2077 Nachfolger sowie mit Projekt Hadar eine komplett neue IP. In dem Gespräch war bereits auf zukünftige Änderungen in der Führung hingewiesen worden.