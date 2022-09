CD Projekt RED: Studio arbeitet parallel an zwei neuen Spielen

Autor:, in / CD Projekt RED

CD Projekt Red hat verkündet, dass man derzeit an zwei neuen Spielen arbeitet – und zwar gleichzeitig.

Nachdem CD Projekt Red bereits neue Cyberpunk 2077 Details bekannt gegeben, die Phantom Liberty-Erweiterung enthüllt und einen Patch für veröffentlicht hat, wurden nun weitere Pläne des Unternehmens in einem Finanzbericht bekannt gegeben, wobei man an zwei Spielen gleichzeitig arbeitet.

„Wir kehren in eine Welt zurück, die ein wesentlicher Bestandteil der Geschichte von CD PROJEKT ist“, schrieb er. „So hat CD PROJEKT RED, wie bereits im letzten Jahr angekündigt, mit der parallelen Arbeit an zwei AAA-Projekten begonnen.“

Eines dieser Projekte ist The Witcher 4 – auch, wenn die Entwickler bekräftigen, dass der neue Teil keine 4 im Namen tragen wird. Was das zweite Spiel sein wird oder in welche Richtung es geht, wurde nicht erwähnt. Vielleicht Cyberpunk 2078?