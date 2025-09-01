CD Projekt RED: Teams für The Witcher 4 und Cyberpunk 2 massiv aufgestockt

Fast 800 Entwickler: CD Projekt RED stockt Teams für The Witcher 4 und Cyberpunk 2 massiv auf!

CD Projekt RED hat in seinem aktuellen Halbjahresbericht bekannt gegeben, dass die Entwicklungsteams für The Witcher 4 und das Cyberpunk-2077-Sequel deutlich vergrößert wurden. Das Team hinter The Witcher 4 ist zwischen April und Juli von 422 auf 444 Mitarbeitende angewachsen.

Parallel dazu wurde das Team für das Cyberpunk-Sequel von 96 auf 116 Personen erweitert.

Die Erweiterung der Teams ist Teil einer umfassenden Rekrutierungsstrategie, mit der CD Projekt RED die Produktionsgeschwindigkeit seiner wichtigsten Projekte erhöhen möchte, heißt es. Insgesamt beschäftigt das Studio nun fast 800 Entwicklerinnen und Entwickler, was einem Zuwachs von rund zehn Prozent innerhalb weniger Monate entspricht.

The Witcher 4 befindet sich bereits in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase und wurde Ende 2024 mit einem ersten In-Engine-Unreal-5-Demo vorgestellt.

Cyberpunk 2 hingegen ist kürzlich in die Vorproduktion übergegangen und wird ebenfalls als eines der zentralen Projekte des Studios behandelt.