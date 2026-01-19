CD Projekt RED: The Witcher und Cyberpunk verkaufen sich weiter sensationell

CD Projekt Red knackt neue Meilensteine – The Witcher und Cyberpunk verkaufen sich weiter sensationell.

Die aktuellen Verkaufszahlen von CD Projekt Red zeichnen ein klares Bild der erfolgreichsten Marken des Studios.

The Witcher 3 bleibt der unangefochtene Spitzenreiter und hat inzwischen die Marke von 60 Millionen verkauften Einheiten überschritten. Der Titel zählt damit zu den meistverkauften Rollenspielen aller Zeiten und bleibt ein zentraler Faktor für den anhaltenden Erfolg des Studios.

Auch Cyberpunk 2077 entwickelt sich weiter positiv und steht mittlerweile bei 35 Millionen Verkäufen. Nach mehreren Updates und der großen Überarbeitung mit Version 2.0 hat das Spiel seine Reichweite deutlich ausgebaut und sich langfristig etabliert.

Die beiden früheren Witcher-Teile tragen ebenfalls spürbar zum Gesamtbild bei. The Witcher 2 kommt auf 15 Millionen Einheiten, während The Witcher 1 die Marke von 10 Millionen Verkäufen erreicht hat. Zusammen bilden sie das Fundament, auf dem CD Projekt Reds heutige Markenstärke gewachsen ist.

Mit diesen Zahlen unterstreicht das Studio erneut die Bedeutung seiner beiden großen Universen und zeigt, wie stark die Nachfrage nach den Rollenspielreihen über die Jahre geblieben ist.