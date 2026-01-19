CD Projekt RED: The Witcher und Cyberpunk verkaufen sich weiter sensationell

Die aktuellen Verkaufszahlen von CD Projekt Red zeichnen ein klares Bild der erfolgreichsten Marken des Studios.
The Witcher 3 bleibt der unangefochtene Spitzenreiter und hat inzwischen die Marke von 60 Millionen verkauften Einheiten überschritten. Der Titel zählt damit zu den meistverkauften Rollenspielen aller Zeiten und bleibt ein zentraler Faktor für den anhaltenden Erfolg des Studios.
Auch Cyberpunk 2077 entwickelt sich weiter positiv und steht mittlerweile bei 35 Millionen Verkäufen. Nach mehreren Updates und der großen Überarbeitung mit Version 2.0 hat das Spiel seine Reichweite deutlich ausgebaut und sich langfristig etabliert.
Die beiden früheren Witcher-Teile tragen ebenfalls spürbar zum Gesamtbild bei. The Witcher 2 kommt auf 15 Millionen Einheiten, während The Witcher 1 die Marke von 10 Millionen Verkäufen erreicht hat. Zusammen bilden sie das Fundament, auf dem CD Projekt Reds heutige Markenstärke gewachsen ist.
Mit diesen Zahlen unterstreicht das Studio erneut die Bedeutung seiner beiden großen Universen und zeigt, wie stark die Nachfrage nach den Rollenspielreihen über die Jahre geblieben ist.
60 Millionen ist schon echt krass.
Wenn jetzt wirklich noch ein DLC kommt, dürfte das sogar nochmal steigen.
Vollkommen zurecht Game of the Decade.
ich hoffe ja auf den Witcher 3 DLC für Witcher 4 und eine Update für die Switch 2
Sind ja auch alles tolle Spiele. Witcher 1 ist inzwischen allerdings vom Gameplay schon etwas angestaubt. Macht aber dennoch Spaß
Da soll ja das Remaster kommen
Absolut verdient .
Cyberpunk 2077 ist auch eines der besten OpenWorld Games die jemals erschaffen wurden.
Für mich absolut in meiner Top 5 der besten Games Allerzeiten
Cyberpunk läuft immer noch nicht wirklch richtig rund auf der Xbox Series X. CDR ist das neue Rockstar. Ein Game über 5 Generationen und es nach Jahren immer noch nicht wirklich gut läuft. Wow! Tolle geschichte.
Das Spiel hätte da auch nie erscheinen dürfen. Die Hardware taugt einfach nichts mehr. Aber da XBOX vorschreibt, dass ein Spiel auf beiden Konsolen angeboten werden muss…..
Witcher ist für mich klar und deutlich vor Cyberpunk angesiedelt und daher freue ich mich auf Witcher 4 auch schon sehr. Wenn kein Cyberpunk Nachfolger kommt, wäre es mir eigentlich relativ egal.
Freut mich sehr für CD Project RED. Mit Cyberpunk 2077 haben sie einfach mal eines der besten Spiele aller Zeiten veröffentlicht. Ein Erlebnis welches nur alle paar Jahre erscheint. So wie Starfield zum Beispiel. Aber da sind sicher noch einige Verkäufe mehr drin🙂
Sind ja auch beides absolute Top-Gams, die man mittlerweile auch sehr günstig im Sale bekommen kann. Witcher ist durch das damalige Next-Gen Upgrade auch noch mal deutlich interessanter geworden.
da kann ich nur zustimmen.
Vor allem freut es mich, das wir hier noch dazu eine Firma aus Europa haben, die uns mit solch tollen Spielen beglückt. Heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich!
Glückwunsch beide spiele auch verdient.