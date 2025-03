CD Projekt: Arbeitet mit Scopely an einer IP-Adaption

Autor:, in / CD Projekt

CD Projekt arbeitet gemeinsam mit dem Mobile-Giganten Scopely an einem Spiel, das auf einer der IPs des Studios basiert.

Mit The Witcher 4, dem The Witcher Remake und einem Nachfolger zu Cyberpunk 2077 mangelt es CD Projekt nicht an vielversprechenden Titeln für die Zukunft.

Ein weiteres Projekt, das jetzt im Zuge einer Geschäftskonferenz bekannt gegeben wurde, umfasst eine Partnerschaft mit Scopely, aus der ein Spiel auf Basis einer IP des polnischen Unternehmens hervorgehen soll. Um welche IP es sich handelt, wurde nicht verraten.

Bei Scopely handelt es sich um einen der weltweit größten Entwickler für mobile Spiele, was den Verdacht nahelegt, dass es sich bei der IP-Adaption um ein Spiel für mobile Endgeräte handeln wird.