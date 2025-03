CD Projekt: CEOs wollen durch Spiele globale Popkultur erschaffen

Schon seit einiger Zeit ist CD Projekt bemüht, seine Marken auch außerhalb der Sparte Videospiele auszubauen. Unter anderem mit der Netflix-Serie zu The Witcher und er auf Cyberpunk 2077 basierenden Edgerunners-Serie konnten dabei schon Erfolge verzeichnet werden.

Mit der polnischen Publikation XYZ sprachen jetzt die beiden CEOs Michał Nowakowski und Adam Badowski über ihr Ziel, CD Projekt zu einem „globalen Schöpfer von Popkultur und Unterhaltung“ zu machen. Dabei sollen aber auch weiterhin die Spiele im Mittelpunkt bleiben:

„Früher haben wir davon geträumt, ein Produzent der besten Rollenspiele der Welt zu werden“, so Nowakowski. „Mit der Zeit haben wir erkannt, dass man das nur sehr kurz nach der Veröffentlichung eines Spiels werden kann. Der bisherige Erfolg kann uns nicht definieren, denn er garantiert keinen weiteren. Die Verwirklichung dieses Traums ist eine ständige Aufgabe, deshalb dürfen wir nicht einen Moment lang die Wachsamkeit verlieren – sonst stolpern wir über unsere eigenen Beine.“

„Heute ist unser Ehrgeiz noch größer. Wir wollen ein globaler Schöpfer von Popkultur und Unterhaltung werden – mit Spielen im Zentrum, umgeben von Produkten und Veranstaltungen, die sich an Fans unserer Produktionen richten. Das kann alles sein: Filme, Serien, Animationen, Bücher, usw. Cyberpunk: Edgerunners, eine Anime-Serie, die wir zusammen mit dem japanischen Studio Trigger entwickelt haben und die vor über zwei Jahren auf Netflix erschienen ist, ist nur ein Vorgeschmack auf das, was wir in den nächsten Jahren vorhaben.“

„Wir konzentrieren uns darauf, Spiele zu machen, die wir mögen“, betont Badowski die Unabhängigkeit der Projekte von vorherrschenden Markttrends. „Wir werden nicht alles hinschmeißen, wenn Survival-Produktionen plötzlich an Popularität gewinnen. Wir werden unseren Kurs nicht radikal ändern. Wir wollten die besten RPG-Spiele der Welt entwickeln, als wir nur ein Dutzend Mitarbeiter hatten, und wir wollen das gleiche Ziel heute mit über tausend Mitarbeitern erreichen.“