CD Projekt: Entwickler will häufiger große Spiele veröffentlichen

Während der kürzlich abgehaltenen, vierteljährlichen Geschäftskonferenz von CD Projekt wurde das polnische Unternehmen gefragt, ob es über die Bandbreite verfüge, um sich auf die Entwicklung von mehreren großen Spielen gleichzeitig konzentrieren zu können.

Laut Joint CEO Michał Nowakowski, sei dies durchaus der Fall und in der Vergangenheit bereits vorgekommen. Auch aktuell arbeite man mit verschiedenen Teams an mehr als einem großen Spiel, wie Nowakowski darlegt:

„Wir haben bereits an zwei Projekten gleichzeitig gearbeitet, als wir an Phantom Liberty gearbeitet haben, denn das war ein Projekt von der Größe eines Spiels, an dem fast 300 Leute gearbeitet haben, und zur gleichen Zeit haben wir bereits an Polaris gearbeitet, also haben wir Erfahrung mit der Arbeit an mehr als einem Projekt.“

„Und wir arbeiten auch zurzeit an mehr als einem Projekt. Es gibt Cyberpunk 2, das in Boston entwickelt wird, es gibt Polaris, das hauptsächlich hier in Europa entwickelt wird, und natürlich haben wir andere Projekte, mit anderen Teams wie Project Sirius, ebenfalls in Boston, mit The Molasses Flood.“

„Und es gibt das The Witcher 1-Remake, das in Zusammenarbeit mit Canis Majoris gemacht wird, also können Sie definitiv erwarten, dass wir mehr Titel veröffentlichen werden und die Kadenz der Veröffentlichungen ist etwas, das wir definitiv planen, zu erhöhen, obwohl ich natürlich nicht kommentieren werde, wie groß der zeitliche Abstand zwischen den Projekten ist.“