CD Projekt: Rekordgewinne dank Cyberpunk 2077

CD Projekt steigert 2025 Umsatz und Gewinn deutlich und investiert massiv in The Witcher 4, Cyberpunk 2 und neue IPs.

CD Projekt hat seine Finanzergebnisse für das Jahr 2025 veröffentlicht und dabei einen deutlichen Anstieg von Umsatz und Nettogewinn vermeldet. Der Umsatz stieg um 9 % auf 867 Millionen PLN (ca. 235,2 Millionen US-Dollar), während der Nettogewinn um 33,7 % auf 594 Millionen PLN (ca. 161,4 Millionen US-Dollar) zulegte.

Haupttreiber war die Cyberpunk-Franchise, die 12 % mehr Umsatz generierte als im Vorjahr. Besonders stark trugen die Veröffentlichung der Cyberpunk Ultimate Edition auf Nintendo Switch 2 und die Basisversion auf PlayStation-Abonnementdiensten zum Wachstum bei.

Die Investitionen des Unternehmens konzentrierten sich auf die Entwicklung neuer Titel: Über 513 Millionen PLN (ca. 140 Millionen US-Dollar) flossen in The Witcher 4, Cyberpunk 2 und die neue IP Hadar, die sich seit April 2025 in Produktion befindet.

Joint CEO Michał Nowakowski betonte, dass das Hadar-Projekt bereits die Grundlagen seiner Welt und Schlüsselfunktionen definiert habe. Mehrere Prototypen werden aktuell in der Unreal Engine getestet, um Gameplay-Mechaniken live zu prüfen.

CD Projekt verzeichnete außerdem personelles Wachstum: Die Zahl der Entwickler stieg von 707 auf 933, wobei die meisten an The Witcher 4 (499), Cyberpunk 2 (149), Sirius (71) und Hadar (26) arbeiten.

2025 feierte das Unternehmen zudem drei wichtige Verkaufsmeilensteine: The Witcher 3: Wild Hunt überschritt 60 Millionen Einheiten, Cyberpunk 2077 über 35 Millionen und Cyberpunk 2077: Phantom Liberty mehr als 10 Millionen.

Im Dezember wurde zudem die GOG-Plattform an Mitgründer Michał Kiciński für 90,7 Millionen PLN (ca. 25 Millionen US-Dollar) verkauft, wobei Kiciński weiterhin 10 % der CD Projekt Red-Anteile hält.