CD Projekt: Rekordgewinne dank Cyberpunk 2077

CD Projekt hat seine Finanzergebnisse für das Jahr 2025 veröffentlicht und dabei einen deutlichen Anstieg von Umsatz und Nettogewinn vermeldet. Der Umsatz stieg um 9 % auf 867 Millionen PLN (ca. 235,2 Millionen US-Dollar), während der Nettogewinn um 33,7 % auf 594 Millionen PLN (ca. 161,4 Millionen US-Dollar) zulegte.
Haupttreiber war die Cyberpunk-Franchise, die 12 % mehr Umsatz generierte als im Vorjahr. Besonders stark trugen die Veröffentlichung der Cyberpunk Ultimate Edition auf Nintendo Switch 2 und die Basisversion auf PlayStation-Abonnementdiensten zum Wachstum bei.
Die Investitionen des Unternehmens konzentrierten sich auf die Entwicklung neuer Titel: Über 513 Millionen PLN (ca. 140 Millionen US-Dollar) flossen in The Witcher 4, Cyberpunk 2 und die neue IP Hadar, die sich seit April 2025 in Produktion befindet.
Joint CEO Michał Nowakowski betonte, dass das Hadar-Projekt bereits die Grundlagen seiner Welt und Schlüsselfunktionen definiert habe. Mehrere Prototypen werden aktuell in der Unreal Engine getestet, um Gameplay-Mechaniken live zu prüfen.
CD Projekt verzeichnete außerdem personelles Wachstum: Die Zahl der Entwickler stieg von 707 auf 933, wobei die meisten an The Witcher 4 (499), Cyberpunk 2 (149), Sirius (71) und Hadar (26) arbeiten.
2025 feierte das Unternehmen zudem drei wichtige Verkaufsmeilensteine: The Witcher 3: Wild Hunt überschritt 60 Millionen Einheiten, Cyberpunk 2077 über 35 Millionen und Cyberpunk 2077: Phantom Liberty mehr als 10 Millionen.
Im Dezember wurde zudem die GOG-Plattform an Mitgründer Michał Kiciński für 90,7 Millionen PLN (ca. 25 Millionen US-Dollar) verkauft, wobei Kiciński weiterhin 10 % der CD Projekt Red-Anteile hält.
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Freut mich nach dem Start.
Schön das es so gut läuft.
Freut mich fürs Studio, obwohl CP2077 für mich bei weitem nicht mit Witcher mithalten kann.
Denen geht es also gut. 👍
Bei den vielen Beschäftigten hätte ich auf einen größeren Umsatz getippt. Aber auf jeden Fall ist der Erfolg verdient. Die letzten Jahre war es eines der besten Studios.
CDPR hat es verdient. Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty sind einfach unglaublich.
Wow