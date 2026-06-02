Cemetery Simulator: Friedhof-Sim erscheint 2027 für Xbox und PS5

Wer schon immer einen Friedhof verwalten wollte, kann Cemetery Simulator jetzt selbst ausprobieren. Die Entwickler haben eine kostenlose Demo für PC veröffentlicht, die seit dem 29. Mai 2026 über Steam verfügbar ist.

In der Simulation übernehmen Spieler die Leitung eines Friedhofs und kümmern sich um sämtliche Aufgaben des Betriebs. Dazu gehören die Pflege der Anlage, die Organisation von Beerdigungen sowie der Ausbau des eigenen Friedhofsgeschäfts.

Die Demo bietet sowohl einen Einzelspieler-Modus als auch einen Online-Koop-Modus für bis zu vier Teilnehmer gleichzeitig. Damit können mehrere Spieler gemeinsam die täglichen Herausforderungen der Friedhofsverwaltung meistern.

Laut den Entwicklern soll Cemetery Simulator verschiedene Management-Elemente mit wirtschaftlichen Entscheidungen verbinden. Neben der Instandhaltung der Nekropole spielt auch die Weiterentwicklung des Unternehmens eine wichtige Rolle.

Die Vollversion von Cemetery Simulator ist derzeit für das Jahr 2027 auf dem PC geplant. Anschließend soll das Spiel auch für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen.

Begleitend zur Demo wurde zudem ein neuer Trailer veröffentlicht, der erste Einblicke in die verschiedenen Spielmechaniken und den Koop-Modus gewährt.