Century: Age of Ashes: Folgt dem Ruf der Drachen in The Last Bastion

Century: Age Of Ashes startet ein neues PvE-Event. Folgt dem Ruf der Drachen in The Last Bastion.

Der unabhängige Spieleentwickler Playwing gibt stolz bekannt, dass nach einem erfolgreichen Start auf PC und Heimkonsolen sein Free-to-Play-Drachen-Shooter Century: Age Of Ashes sowohl neue als auch bestehende Spieler in das allererste PvE-Event mit dem Titel „The Last Bastion“ einführen wird. Folgt dem Ruf der Drachen und setzt das Schlachtfeld am 15. Dezember in Flammen!

Der wichtigste Inhalt dieses kostenlosen Events ist der PvE-Spielmodus „Ausbruch“, in dem sich die Spieler zusammenschließen müssen, um ihre Basis gegen den Angriff schrecklicher Feinde zu verteidigen, die aus ihren eigenen Albträumen stammen: die Bewohner.

Diese Feinde sind unerbittlich und werden die Fähigkeiten und die Teamkoordination der Spieler mit jeder neuen Welle bis an ihre Grenzen bringen. Mit jedem Angriff, den sie erfolgreich überstehen, müssen sich die Dragoneers dank eines brandneuen Upgrade-Systems vorbereiten – es bietet Verstärkungen und Upgrades für ihre Fähigkeiten und die Basis, die sie verteidigen.

Diese neue Mechanik ist eines der erfrischenden „Roguelike“-Elemente, die zum ersten Mal in „Century: Age Of Ashes“. Außerdem variiert der KI-gesteuerte Schwarm von Bewohnern in Stärke, Angriffsarten, Geschwindigkeit und mehr, sodass die Dragoneers ihren Verstand gebrauchen müssen, wenn sie diesen Kampf überleben wollen.

Eingefleischte Anhänger der reichhaltigen Dark-Fantasy-Geschichte werden diesen Bewohnern bereits begegnet sein und wissen um die drohende Gefahr, die von ihnen für das Heiligtum von Valkürian ausgeht. Der PvE-Spielmodus „Ausbruch“ markiert den Höhepunkt der Schlacht von „Staffel 1: Schatten über Skeld“ gegen die Armeen der Parasitenkönigin – ein Kampf, an den die Spieler immer wieder erinnert werden, wenn sie einen Blick auf das gigantische Monster werfen, das Wellen von Bewohnern auf der Karte von Hel’s Breach entfesselt.

Zum Abschluss können die Spieler vom 15. Dezember 2022 bis zum 18. Januar 2023 an dem zeitlich begrenzten Event „Die letzte Bastion“ teilnehmen. Durch das Abschließen von Missionssets im PvE-Spielmodus erhalten die Spieler ihre eigenen Anpassungen und als zusätzliche Belohnung 4 einzigartige Drachen (einen für jede Reiterklasse) für die Überflieger da draußen. Um auch die Spieler zu befriedigen, die auf der Suche nach einem kompetitiven Spiel sind, wird das Event auch Belohnungen auf der Grundlage von PvP-Ranglisten bieten.

Century: Age Of Ashes wird auch ein lang erwartetes Update des Ranglisten-PvP-Warteschlangensystems, eine neue Benutzeroberfläche im Spiel, die Dark Fantasy-Fans anspricht, und Verbesserungen der Lebensqualität enthalten, sodass Drachenreiter viel mehr zu tun haben. Außerdem wird der Shop mit zeitlich begrenzten Gegenständen, wie dem legendären Ensemble der Wintergeborenen, und dem Comeback der Festtagsdrachen aufgefüllt.