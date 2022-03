Century: Age of Ashes: Kostenlose Multiplayer-Drachenkämpfe für Xbox Series X/S

Playwing freut sich, in Zusammenarbeit mit Microsoft mitteilen zu können, dass Century: Age of Ashes heute für die Xbox Serie X|S erscheint. Xbox-Spieler können das Multiplayer-Drachenkampfspiel jetzt kostenlos herunterladen und sich in die Lüfte erheben, um gegen andere Spieler und Drachenreiter auf anderen Plattformen anzutreten.

Century: Age of Ashes wird derzeit von einem Team in Bordeaux, Frankreich, entwickelt. Age of Ashes lässt die Spieler in diesem einzigartigen Multiplayer-Arena-Shooter in die Rolle des nächsten legendären Drachenreiters schlüpfen.

Century: Age of Ashes ist ein Free-to-Play-Spiel mit Multiplayer-Arenakämpfen, bei dem die Spieler eine von drei Klassen mit unterschiedlichen Fähigkeiten wählen, jede mit ihrem eigenen einzigartigen Drachen. Tretet als Team an und lasst Feuer auf eure Feinde regnen!

Seht euch den Century: Age of Ashes Xbox Release Trailer:

Drachenfans auf der Xbox Serie X|S können sich nun den 1 Million Spielern anschließen, die bereits auf dem PC in die Lüfte steigen, da Online-Crossplay vom ersten Tag an integriert ist. Century. Age of Ashes reiht sich ein in die lange Geschichte der beliebten Drachenreiterspiele auf früheren Konsolenplattformen: Age of Ashes wurde von Anfang an mit Blick auf Konsolen entwickelt, mit Controller-zentrierter Bewegung und Cross-Progression mit PC.

„Es ist eine große Freude für uns, dass Century: Age of Ashes zum allerersten Mal auf den Konsolen der nächsten Generation erscheint. Die Spieler werden vor Aufregung brüllen, wenn sie den Rausch des Drachenreitens mit der vollen Power der Xbox Series X|S erleben und gegen Spieler auf der ganzen Welt antreten“, sagte Laurent Denis, Leiter des Produktmarketings.

Am 14. März können Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten das Hjørrani Savannah Bundle kostenlos in ihrer Perk-Liste herunterladen. Dieses Paket enthält 500 Edelsteine, einen 14-tägigen XP-Booster und den unten abgebildeten epischen Hjørrani Savannah-Drachen:

Playwing wird in den kommenden Monaten weitere Inhalte für Xbox Series X|S und Steam veröffentlichen, wobei die offizielle erste Saison von Century: Age of Ashes am Horizont zu sehen ist. Pläne für eine vierte Reiter- und Drachenklasse, Kalenderereignisse und einen innovativen neuen Spielmodus sind neben zusätzlichen Kosmetika und Updates der Hauptfokus des Playwing-Teams im Frühjahr 2022.

Century: Age of Ashes wird auch für weitere Plattformen erscheinen, wobei der Start auf Xbox One X|S noch in diesem Jahr mit voller Cross-Play- und Cross-Progression-Funktionalität erfolgen wird.