Century: Age of Ashes: Saison 2 The Fate of Dragons startet heute

Century: Age of Ashes startet heute mit The Fate of the Dragons in die zweite Saison.

Der kostenlose, kompetitive Drachen-Shooter Century: Age of Ashes erfreut sich immer größerer Beliebtheit, und die Liste der Drachenreiter-Krieger wächst ebenso wie die wunderschön gestalteten Umgebungen, die die Spieler entdecken und erforschen können.

Der unabhängige Spielentwickler Playwing ist stolz darauf, sein neuestes saisonales Erlebnis „The Fate of Dragons“ zu enthüllen. In Saison 2 werden sowohl neue als auch bestehende Spieler dem Ruf der Drachen in dieser neuesten und inspirierenden Dark Fantasy-Geschichte folgen: Drachen und Menschen halten ein heiliges Gleichgewicht aufrecht, das vor Jahrhunderten aus gegenseitigem Respekt und der Notwendigkeit füreinander geknüpft wurde.

Aber es braucht nur einen Funken, um ein Feuer zu entfachen…

Weit in den nördlichen Klippen des Narairim-Grabens trägt eine Versammlung von Dissidenten, die aus ihrer Asche geboren wurden, eine extreme Vision des Drachentums. Wie ein Gift, das tief durch die Adern fließt, breitet sich ihr Einfluss aus.

Die Hoffnung ruht auf den Schultern eines Stammes, der einst gelernt hat, in Symbiose mit Drachen zu leben. Versteckt in üppigen Wäldern tief jenseits der Kärsker Grenze, ist diese friedliche Zivilisation nun durch die Gezeiten der Zeit verloren. Zwei Welten werden aufeinanderprallen und das Schicksal der Drachenkunde für die nächsten Jahre bestimmen.

Die neue Klasse der Dornenweber ist für die Geschichte in Staffel 2 von entscheidender Bedeutung, da die Ereignisse in den Überlieferungsakten aus ihrer Sicht erzählt werden. Diese Klasse, die über den kostenpflichtigen Zugang sowohl in weicher als auch in harter Währung erhältlich ist, ist der Archetyp des Elfen und wird als stolzer und ungestümer Krieger wahrgenommen.

Ausgestattet mit verheerender Agilität, ist sie eine Kraft, mit der man rechnen muss. Diese neueste Klasse bringt eine gebietsabhängige Spielmechanik und bedrohliche, von der Natur inspirierte Kräfte mit sich, sowie eine neue Drachenart mit eigenem Design, die in mehreren Varianten dekliniert wird, und hochdetaillierte Anpassungsgegenstände für die Klasse der Dornenweber – darunter majestätische Kopfvarianten, zusätzliche Zepter, Rüstungen, Umhänge und mehr.

Sowohl die Drachen als auch die Anpassungsgegenstände können über den Drachenpass erworben oder über den Ingame-Shop gekauft werden.

Neben all diesen aufregenden neuen Inhalten wird der Drachenpass, das Century-eigene Battle-Pass-System, mit brandneuen Gegenständen aufgefüllt, die es freizuschalten gilt. Während die Spieler durch die Ränge aufsteigen, können sie über 70 Belohnungen für die neuen und alle bereits existierenden Klassen in Century erhalten: Age of Ashes: Exklusive Drachen, komplette Reiter-Outfits (Kopf, Torso, Umhang, etc.), einzigartige Waffen, Spieleranpassungen und Verbrauchsgüter (harte/weiche Währung, XP-Boosts)