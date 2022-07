Century: Age of Ashes: Season 1 mit neuer Klasse gestartet und Xbox One Version verfügbar

Das kostenlose Drachenkampfspiel Century: Age of Ashes ist in die erste Season mit einer neuen Klasse gestartet und es ist jetzt auch für Xbox One verfügbar.

Im März erschien Century: Age of Ashes für Xbox Series X und Xbox Series S als Free-to-Play-Spiel mit Drachenkämpfen.

Ab sofort dürfen auch Spieler auf der vorherigen Konsolengeneration von Microsoft mit ihren Drachen in die Lüfte steigen, denn das Spiel ist jetzt auch für Xbox One erhältlich.

Die Konsolenversionen von Century erhalten alle aktuellen Updates, weitere werden in Zukunft folgen.

Darüber hinaus können die Spieler jetzt die mächtige Kraft der elektrischen Elemente als Stormraiser nutzen – die neue Drachenreiterklasse mit „Season 1: Schatten über Skeld“. Dieses Erweiterungsupdate enthält außerdem die Karte „Valkürianisches Heiligtum“, ein neues DragonPass-Leveling-System, eine Wettkampfsaison, Events und weitere zusätzliche Features.

Season 1 kommt mit frischen, neuen und fesselnden Ideen, auf die die Spieler schon lange gewartet haben.

In diesem allerersten Handlungsbogen in der Geschichte von Century, wie er geschrieben und in filmischer Erfahrung präsentiert wird, zeichnet sich weit im Süden der Welt ein Schatten ab. Eine Armee, angeführt von überwältigenden Kräften, marschiert auf das Königreich von Skeld zu.

Die letzten Reste der Hoffnung ruhen in den Klauen der Stormraisers, willensstarke spirituelle Wesen, die seit vielen Generationen dazu ausgebildet wurden, die valkürischen Länder zu beobachten und zu schützen.

Dazu wurde auch ein Season 1 Trailer veröffentlicht:

Neue Klasse: Stormraiser (Reiter + Drache)

Neben den Drachenbändigern, die derzeit im Spiel enthalten sind – Skeldian Windguard (Unterstützungsklasse), Naerdor Phantom (schurkenähnliche Klasse) und Svard Marauder (Jägerklasse) – begrüßt Season 1 den Stormraiser, eine Panzerklasse.

Mit dem Archetyp des stämmigen Wikingers, einem alten Soldaten, der von der eisigen Wildnis geschmiedet wurde, die er zu beschützen versucht, haben Stormraisers die Fähigkeit, verheerenden Donner auf ihre Feinde loszulassen – mit den folgenden Angriffsmustern:

Kettenblitz (Macht)

Blendende Welle (Fähigkeit)

Forstbolzen (Fähigkeit)

Blitzgewitter (Wut)

Walkürenschutz (Passiv)

Stormraiser zeichnen sich in den Lüften auch dadurch aus, dass sie auf Stonesnouts reiten, einem Drachen, der speziell an die extremen Bedingungen der Valkürian Range angepasst ist. Diese neue Drachenspezies und der Stormraiser fügen außerdem Dutzende von neuen Anpassungen hinzu, die über den DragonPass und andere Features im Spiel erhältlich sind.

Neue Karte: Die Valkürianische Zuflucht

Das Heiligtum der Valkürianer mit seinem prächtigen Dark-Fantasy-Design und -Layout ist ein Außenposten, den die Stormraisers als strategisches Basislager nutzen, um ihr Territorium möglichst effektiv zu schützen. In den Gebirgspässen gelegen, wird den Spielern eine beeindruckende Darstellung verschiedener Strukturen und Festungen geboten, die einst vom skeldischen und jaarlandtirischen Militär errichtet wurden.

Fliegt über die drohende Burg oder stürzt euch im Tiefflug durch die Minen unter euch, während ihr euch mit verstärkten Luftströmen, nebligen Verstecken und vielem mehr den Weg zum Sieg erkämpft. Im Laufe der Saison, die sich ihrem Höhepunkt nähert, wird sich die Karte im ersten PvE-Ereignis des Jahrhunderts mit Hilfe der Geschichte verändern und den Spielern ein visuelles Spektakel bieten, das sie nicht verpassen sollten.

Dragon Pass

In Season 1 wird auch der Dragon Pass eingeführt, der den Spielern eine Fülle von Goodies bietet, wie folgt:

Kostenlose Drachenpass-Stufen / Premium-Drachenpass-Stufen ($10 USD)

Mehr als 70 exklusive Belohnungen, darunter 18 Drachen, 3 komplette Reiter-Outfits (Kopf, Torso, Umhang usw.), mehr als 10 Waffenanpassungen und mehr als 20 Verbrauchsgegenstände (harte/weiche Währung, XP-Boosts)

Neues System zum Aufleveln. Erfüllt Missionen, um Levels und Sterne zu verdienen, Levels schalten Belohnungsstufen im Drachenpass frei, gebt Sterne aus, um Belohnungen im Spiel zu kaufen, und verdient harte/weiche Währung, wenn ihr Stufe 100 erreicht.

Machtbücher werden im Laufe der Saison freigeschaltet.

Zusätzlich zu allem, was bereits in Season 1 erwähnt wurde, werden die Spieler auch eine brandneue kompetitive ‚Ranked‘-Saison mit exklusiven Belohnungen für die besten Drachenreiter in der Kampfarena erleben.

Eine brandneue Benutzeroberfläche wird all diese Neuerungen leicht zugänglich machen, wie z.B. Saison-Events, einschließlich eines PvE-Events zum ersten Mal überhaupt in Century, und einige weitere zusätzliche Kern-Gameplay-Features nach dem Start, wie z.B. eine sehr gefragte ‚Ausweichen‘-Bewegung, die in den Kampf eingebracht werden kann.

Extra-Belohnungen für GamePass Ultimate-Mitglieder

Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder erhalten ab dem 2. August das „Krød Slaglands Dragon Bundle“ als Perk. Es enthält spezielle Kosmetika und Verbrauchsmaterialien für euer Konto.