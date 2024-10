Certain Affinity: Entwicklerstudio schließt sich Keywords Studios an

Autor:, in / Certain Affinity

Das für seine Fähigkeiten als Co-Entwickler bekannte Entwicklerstudio Certain Affinity schließt sich den Keywords Studios an.

Halo Infinite Co-Entwickler Certain Affinity schließt sich für eine nicht näher genannte Summe den Keywords Studios an. Für Letztere ist es die zweite Übernahme des Jahres, nachdem im August das UK-Studio Wushu Studios übernommen wurde.

Certain Affinity wurde 2006 von ehemaligen Bungie-Mitarbeitern gegründet und spezialisierte sich seither auf die Co-Entwicklung von AAA-Spielen. In dieser Rolle arbeitete das Studio unter anderem an Hogwarts Legacy, Gotham Knights, mehreren Call of Duty- und Halo-Ablegern sowie zuletzt auch Halo Infinite.

Das 180 Mitarbeiter in den USA und Kanada umfassende Entwicklerstudio wird weiterhin von seinem Management-Team rund um Gründer und CEO Max Hoberman sowie Präsident und COO Paul Sams geleitet.

„In dieser äußerst schwierigen Zeit auf dem Markt sind wir begeistert, dass wir unserem Team Stabilität und ein unterstützendes Zuhause bieten können“, so Hoberman in einer Erklärung. „Der Respekt für unser Talent und unsere Kultur, den Keywords gezeigt hat, zusammen mit der Bereitschaft, in unser Wachstum zu investieren, ist unvergleichlich.“ „Paul und ich freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen, um den Kurs für eine sorgfältige Ausweitung unserer zentralen Co-Development-Aktivitäten, die Verfeinerung unserer Lead-Development-Fähigkeiten sowie die Förderung des Wachstums der Create-Abteilung zu bestimmen.“ „Wir freuen uns sehr, Certain Affinity in der Keywords-Gruppe willkommen zu heißen“, fügt Bertrand Bodson, CEO von Keywords, hinzu. „Wir haben großen Respekt vor ihrem Geschäft und ihrem Ruf. Sie bringen eine Fülle von Wissen, Erfahrung und Expertise in unsere Create-Abteilung ein, ergänzen unsere bestehenden Fähigkeiten und erweitern unsere Präsenz insbesondere in den USA und Kanada.“ „Wir freuen uns darauf, in den kommenden Jahren mit Max, Paul und ihrem Team zusammenzuarbeiten, um das Wachstum unserer Create-Sparte und unseres gesamten Geschäfts weiter voranzutreiben.“