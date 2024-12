Chained Echoes: Ashes of Elrant angekündigt

Autor:, in / Chained Echoes

Als Weißer Wolf erforschen Spieler im Ashes of Elrant-DLC zu Chained Echoes neue Gebiete und stellen sich mehr 40 Feinden und Bossen.

Deck13 kündigt Ashes of Elrant an, einen Story-DLC zum 16-bit-RPG Chained Echoes von Entwickler Matthias Linda.

In Ashes of Elrant übernehmt ihr die Steuerung des neuen spielbaren Charakters – den Weißen Wolf

Ihr stellt euch mehr als 40 neuen Monstern und Bossen, besucht neue Gebiete und hört ihn 15 neue Tracks rein, die von Eddie Marianukroh stammen.

Schaut euch hier den Trailer zur Ankündigung des DLCs an, der in der zweiten Jahreshälfte 2025 für Xbox, PlayStation, Nintendo und PC via Steam erscheinen wird.