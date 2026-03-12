Chained Echoes: RPG-Chaos: Physische Edition nach zwei Jahren immer noch nicht verfügbar

Ein Kickstarter-Traum, der zum Alptraum wurde, sorgt in der RPG-Szene für Aufsehen. Zwei Jahre nach der geplanten Veröffentlichung der physischen Version von Chained Echoes warten Fans immer noch vergeblich auf ihre Sammleredition. Matthias Linda, der kreative Kopf hinter dem 16-Bit inspirierten Rollenspiel, hat nun rechtliche Schritte gegen den Publisher First Press Games eingeleitet.

Die Kampagne für das Spiel war im Februar 2019 gestartet und hatte das Ziel mühelos übertroffen: Mehr als 4.500 Unterstützer investierten insgesamt 130.409 Euro, um die Veröffentlichung des Spiels zu sichern. Die digitale Version erschien schließlich im Dezember 2022, während die physischen Ausgaben auf die Unterstützung durch First Press Games warteten.

Im Juni 2024 berichtete Linda den Backern, dass Sony und Nintendo die physische Version Ende 2023 genehmigt hätten und die Auslieferung im weiteren Verlauf des Jahres erfolgen sollte. Doch die Realität sah anders aus. Bis heute hat Linda lediglich die Standard-PS4-Version erhalten. Die übrigen 13 Produkte, darunter Regular-, Retro- und Collector’s Editions für PS4, Nintendo Switch und PC sowie eine Japan-Edition für Switch und ein CD-Soundtrack, sind nach wie vor nicht erschienen.

Linda äußerte sich dazu in einem Update an die Unterstützer: Es seien mittlerweile mehr als zwei Jahre vergangen, seit die physischen Exemplare ursprünglich von First Press Games geliefert werden sollten, und bis 2026 sei außer der regulären PS4-Version nichts eingetroffen. Nach reiflicher Überlegung habe er sich dazu entschieden, die geschäftliche Beziehung zu FPG zu beenden und eine Klage vorzubereiten. Weitere Details könne er aus rechtlichen Gründen nicht nennen.

Der Fall von Chained Echoes zeigt einmal mehr, wie riskant physische Veröffentlichungen über Drittanbieter sein können, selbst für erfolgreich finanzierte Projekte mit engagierter Community. Fans hoffen nun, dass die rechtlichen Schritte den Weg für die noch ausstehenden Editionen endlich ebnen werden.