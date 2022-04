Chained Echoes: Trailer zum Release-Zeitfenster

Es gibt Neuigkeiten zum rundenbasierten Rollenspiel im SNES-Stil, Chained Echoes. Deck13 hat einen Gameplay-Trailer mit Zeitraum für die mögliche Veröffentlichung geteilt.

Chained Echoes wird in einem klassischen 16-Bit Stil entwickelt und soll eine moderne Homage an rundenbasierte JRPG werden. Laut der offiziellen Webseite werden die Entscheidungen des Spielers das gesamte Land und seine Zukunft beeinflussen, es soll JRPG-typische Minispiele geben und ein komplexes Ausrüstungs-, Skill- und Statsystem.

Das Spiel wird in einer offenen Welt namens Valandis stattfinden, welche ihr zu Fuß, per Luftschiff oder sogar per Mech erkunden könnt. Das Setting scheint eher mittelalterlich zu sein, dennoch habt ihr im Spiel jederzeit die Wahl den Kampf und die Erkundung in Mechs zu durchzuführen, um schlagkräftiger oder agiler zu handeln.

Aus dem Trailer geht hervor, dass ihr die Kontrolle über eine Gruppe aus verschiedenen Leuten mit unterschiedlichen Fertigkeiten habt. Die einzelnen Charaktere bekleiden bestimmte Klassen oder Jobs, es gibt z.B. einen Bogenschützen, einen Ritter mit Lanze und einen heilenden Barden.

Die letzte Information, die der Trailer preisgibt, ist ein Veröffentlichungszeitraum. Chained Echoes kommt noch dieses Jahr in einem Monat der auf „-ber“ endet. Daraus ergibt sich eine Veröffentlichung im letzten Drittel des Jahres, irgendwann zwischen September und Dezember.