Chains of Freedom: Rundenbasiertes Strategie-Abenteuer enthüllt

Nordcurrent Labs kündigt das übernatürliche, rundenbasierte Strategie-Abenteuer Chains of Freedom an.

Das Entwicklerstudio Nordcurrent Group und das internationale Publishing Label Nordcurrent Labs haben Chains of Freedom vorgestellt, ein postapokalyptisches, taktisches und rundenbasiertes Abenteuer mit tiefgehender Story und Erkundung in Echtzeit.

Bei der PC-Gaming-Show: Most Wanted konnten Spieler einen ersten Eindruck vom Gameplay und dem dystopischen Design erhalten.

In Chains of Freedom erkunden Spieler ein düsteres Osteuropa, das von einem Biokristall, der EDEN genannt wird, verwüstet wurde. Inmitten übernatürlicher Mutationen, die durch das Ödland, durch infizierte Dörfer, militärische Installationen und heruntergekommene Fabriken streifen, übernehmen die Spieler die Kontrolle über einen militärischen Elite-Trupp der Friedensbewahrer, der sich nach einem Helikopterabsturz neu gruppieren muss.

Die frei erkundbare Welt von Chains of Freedom erlaubt es den Spielern, Gegenstände zu entdecken, Ausrüstung herzustellen und das Team mit den Waffen und Werkzeugen auszustatten, die es zum Überleben benötigt.

Durch das Überwinden sich ständig verändernder Herausforderungen, decken Spieler im Verlauf der Missionen eine tiefgehende Handlung auf, die von Verschwörungen und Betrug geprägt ist.

Das strategische, rundenbasierte Kampfsystem von Chains of Freedom hält Spieler dazu an, jeden Zug ganz genau zu planen, denn in den taktischen Kämpfen steht alles auf dem Spiel und jede Entscheidung beeinflusst den Ausgang.

Für den Erfolg der Mission sind das Ausnutzen des Terrains, die taktische Platzierung des Trupps und die Anpassung der Ausrüstung unerlässlich. Ob man sich als Spieler entscheidet, Kämpfe Auge um Auge auszutragen, oder Feind lieber schleichend komplett aus dem Weg geht, ist jedem selbst überlassen. Die Stärken der Einheiten strategisch auszunutzen, ist der Schlüssel zum Erfolg.

Chains of Freedom erscheint 2025 für PC und Konsolen. Spieler können es fortan auf Steam, EPIC und GOG auf ihre Wunschliste setzen.