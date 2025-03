Chains of Freedom: Übernatürliches Strategie-Abenteuer erscheint im April

Autor:, in / Chains of Freedom

Das übernatürliche Strategie-Abenteuer Chains of Freedom erscheint am 15. April 2025.

Das Entwicklerstudio Nordcurrent und das interne Publishing Label Nordcurrent Labs haben auf der Future Games Show angekündigt, dass Chains of Freedom, ein postapokalyptisches, taktisches und rundenbasiertes Abenteuer mit tiefgehender Story, am 15. April für PC, Xbox X | S und PS4/PS5 erscheinen wird.

Chains of Freedom ist ein Strategie-Abenteuer, das Spieler in eine düstere, dystopische Welt voller übernatürlicher Bedrohungen wirft. Als Kommandeur eines militärischen Elite-Trupps erkunden Spieler die Welt, rüsten ihr Team mit mächtigen Waffen und Ausrüstungsgegenständen aus, passen Fähigkeiten an, um schwierige und sich stets verändernde Herausforderungen zu bestehen, und decken eine fesselnde Geschichte über Verschwörungen und Verrat auf.

Mit dem strategischen, rundenbasierten Kampfsystem lädt Chains of Freedom Spieler dazu ein, jeden Zug ganz genau zu planen, denn in den risikoreichen Kämpfen kann jede Entscheidung die letzte sein. Wissen über das Terrain, die Teamaufstellung und die Zusammenstellung der Fähigkeiten der Teammitglieder, sind zum Überleben unerlässlich.

Angefangen bei brutalen Nahkampfwaffen wie Fleischhaken und Äxten, bis hin zu Flammenwerfern und Mörsern, die verheerenden Schaden anrichten – Spieler müssen ihr Team gut ausrüsten und verbessern, um siegreich zu sein.

