Chants of Sennaar: Vorbestellung in drei Versionen möglich

Publisher 505 Games und das Entwicklungsstudio One More Level geben bekannt, dass der First-Person-Cyberpunk-Slasher Ghostrunner 2 ab dem 26. Oktober 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (via Steam, im Epic Games Store und über GOG.com) erhältlich sein wird, wie wir bereits gestern berichtet haben.

Dazu sind jetzt zahlreiche neue Screenshots verfügbar und es gibt weitere Details zu den drei Versionen des Spiels.

Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Fans, die die Brutal Edition von Ghostrunner 2 erwerben, erhalten 48 Stunden früher Zugang und zusätzliche Inhalte im Spiel.

Im neuen Trailer erhalten Fans einen Blick auf die ereignisreichen Kämpfe gegen den gewalttätigen KI-Kult, der sich vor dem Dharma-Turm versammelt.

Das neue, leistungsstarke Motorrad von Jack wird ebenfalls in Action gezeigt. Ghostrunner 2 bringt ein überarbeitetes Fortschrittssystem sowie das neue „Block and Perfect“-Pariersystem mit. Dadurch können sowohl Erfahrene als auch Neulinge die Herausforderungen des Spiels meistern, wobei der Fokus auf Zugänglichkeit liegt.

Folgende Editionen von Ghostrunner 2 werden erhältlich sein:

Basisedition (digital und physisch) – Bei Vorbestellung erhalten Fans das „Traditional Katana Pack“, das zwei Schwert-Skins und zwei Hand-Skins für Jack enthält.

Deluxe Edition (digital) – Enthält die Inhalte der Basisedition sowie vier zusätzliche Hand-Skins, vier Schwert-Skins und ein personalisiertes Hand-Hologramm, das den Benutzernamen anzeigt.

Brutal Edition (digital) – Enthält die Inhalte der Deluxe Edition und dazu 48 Stunden früheren Zugang. Außerdem umfasst die Brutal Edition einen animierten Skin (für Schwert/Hand) und einen Motorrad-Skin, sowie den Season Pass, der einen neuen Spielmodus und vier kosmetische Pakete mit sich bringt.

Hier geht es zur Vorbestellung: