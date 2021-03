Chasing Static: Reveal Trailer zum Horror Spiel

Publisher Ratalaika Games und Entwickler Headware Games werden das „PS1-Style-Horror“-Spiel Chasing Static neben der bereits angekündigten PC-Version (Steam) im dritten Quartal 2021 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen . Die Demo Version ist ab sofort für PC über Steam verfügbar.

„Die PlayStation-Ära hatte so viele großartige Horrorspiele, die mich beeindruckt haben und mir jahrelang Albträume beschert haben“, so Headware Games-Gründer Nathan Hamley in einer Pressemitteilung. „Chasing Static ist mein Versuch, diesen Klassikern und diesem visuellen Stil zu huldigen und gleichzeitig eine ganz neue Generation mit Ideen zu erschrecken, die ich schon seit einer Weile in mir spüre.“