Chernobylite 2: Exclusion Zone: Weitere Details aus der Open-World-Sperrzone

Image: The Farm 51

Chernobylite 2: Exclusion Zone versetzt den Spieler in eine Zone, die vollständig von dem kostbaren, hochenergetischen Material namens Chernobylite eingenommen wurde. Es hat die Umwelt völlig verändert und die Menschen gezwungen, sich mit Hilfe von Prototyptechnologien dagegen zu wehren.

Ihr seid einer dieser Menschen, ein Planewalker, der auf der Suche nach dieser seltenen Ressource die Welten bereist. Abgeschnitten von der Welt, gefangen in der Zone, angegriffen von Horden albtraumhafter Kreaturen, müsst ihr ums Überleben kämpfen und die wenigen Überlebenden vereinen. Kämpft um die Vorherrschaft und verhandelt mit den anderen Fraktionen. Die Exclusion Zone ist ein Schlachtfeld, das sich jeden Tag verändert und auf jede eurer Aktionen reagiert.

Werdet ihr einen Weg finden, den anderen zu helfen, die Armee der bösartigen Monster zu besiegen? Und wenn alte Konflikte wieder aufleben, auf wessen Seite werdet ihr dann stehen?

Chernobylite 2: Exclusion Zone – eine Fortsetzung von Chernobylite – ist ein post-apokalyptisches Action-RPG, das die freie Erkundung einer riesigen und extrem realistischen offenen Welt, herausfordernde Kämpfe, einzigartiges Crafting, Team- und Basismanagement mit einer nicht-linearen, fesselnden Geschichte verbindet.

Das ursprüngliche Spiel hat eine riesige und engagierte Community aufgebaut und wurde zum zweitmeistfinanzierten polnischen Videospiel auf Kickstarter (nach Superhot), zu einer der erfolgreichsten Early-Access-Kampagnen auf Steam im Jahr 2019 und zu einer der besten Steam-Post-Early-Access-Veröffentlichungen 2021.

In den letzten 5 Jahren hat The Farm 51 die Welt von Chernobylite mit zahlreichen kostenlosen Updates ständig verbessert und erweitert und das Spiel auf PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 veröffentlicht und arbeitet derzeit daran, das Spiel auf Switch zu bringen.

Features

Erkundung einer offenen Welt

Erkundet die große und realistische offene Welt der realen Sperrzone von Tschernobyl. Das Chernobylite hat die Zone eingenommen und viele ihrer Elemente verändert, und die Menschen versuchen, sich mit Hilfe von Prototyptechnologien dagegen zu wehren.

Charakterentwicklung

Erstellt und entwickelt euren Helden. Attribute und Fähigkeiten wirken sich auf die Effektivität im Kampf aus, ebenso wie auf den Gesprächsstil. Ein arroganter Muskelprotz mit einem großen Schwert, der versucht, alle einzuschüchtern? Oder ein cleverer Scharfschütze, der immer die richtigen Argumente findet? Die Wahl liegt bei euch.

Vielfältiger Kämpfe

Kämpft mit einem fortschrittlichen Nahkampfsystem ums Überleben oder haltet eure Feinde mit einem vielfältigen Schusswaffenarsenal auf Distanz. Ihr könnt auch den Stealth-Ansatz nutzen oder andere um Hilfe bitten.

Planewalking

Passt euren Körperbau und eure Ausrüstung an die jeweilige Situation an – mit Planewalking, das es euch erlaubt, Dinge während des Spiels zu ändern. Es steht euch frei, mehr als nur eine Fähigkeit eures Charakters zu entwickeln. Begegnet euch eine Situation, die ihr mit eurem zuvor vorbereiteten schweren Nahkampf-Build besser lösen könnt als mit eurem aktuellen Fernkampf-Scharfschützen? Macht einen Planewalk und benutzt einen anderen.

Teamaufbau

Begebt euch auf die spannende Reise der Teambildung. Jeder eurer Kameraden ist ein potenzieller Lehrer, der bereit ist, sein Wissen und seine Fähigkeiten weiterzugeben. Stellt euer Team zusammen und entdeckt die einzigartigen Stärken und Fähigkeiten, die sie mitbringen. Die Frage ist: Werdet ihr euch ihr Vertrauen verdienen und ihr volles Potenzial freisetzen?

Entwicklung der Basis

Entwickelt eure Basis. Dort könnt ihr wertvolle Gegenstände herstellen und eure Waffen jeden Tag verbessern. Verteilt Aufgaben an eure Leute, die sich um eure Ausrüstung und Vorräte kümmern.

Fraktionen

Kämpft um die Vorherrschaft und verhandelt mit Fraktionen. Die Ausschlusszone ist ein Schlachtfeld, das sich jeden Tag verändert und auf jede eurer Aktionen reagiert. Könnt ihr ihnen helfen, die Armee der bösartigen Monster zu besiegen? Und wenn alte Konflikte wieder aufleben, auf wessen Seite werdet ihr dann stehen?

Kooperative Missionen

Erlebt kooperative Online-Missionen, die in eine Einzelspieler-Kampagne eingebettet sind und es den Spielern ermöglichen, auf verschiedene Weise zu interagieren, um das Ziel zu erreichen.

Chernobylite 2: Exclusion Zone wird von The Farm 51 entwickelt und erscheint im Jahr 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.