Chernobylite: Gameplay-Trailer zum Horror-Shooter veröffentlicht

Gewinnt neue Einblicke in die krankhafte Welt von Chernobylite mit dem inszenierten Gameplay-Trailer.

Der Entwickler The Farm 51 hat zusammen mit seinem Publisher All in! Games einen weiteren Gameplay-Trailer zum Horror-Shooter Chernobylite veröffentlicht.

Der Trailer verdeutlicht dabei in neuen, verstörenden Bildern die Zerstörung der Welt rund um das Atomkraftwerk von Tschernobyl und die damit in Verbindung stehenden widernatürlichen Geschehnisse. Gleichzeitig werden unterschiedliche Aspekte des Gameplays offenbart, wie das Erkunden der Umgebung mitsamt ihren Rätseln und Geheimnissen, der Kampf gegen zahlreiche Monster und der Bau einer standhaften Basis.

Chernobylite erscheint im Juli 2021 für Xbox One, PlayStation 4 und PC.