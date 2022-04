Chernobylite: Kostenloses Next-Gen-Upgrade für Xbox Series X|S eingetroffen

Chernobylite, das Survival-Horror-RPG, das in der Tschernobyl-Exklusionszone (CEZ) spielt, ist jetzt auch auf PlayStation 5 (digital + physisch) und Xbox Series X|S (digital) erhältlich.

Entwickler The Farm 51 und Publisher All in! Games bieten Besitzern des Spiels auf Xbox One, PlayStation 4 und PC ein kostenloses Upgrade auf Next-Gen-Version von Chernobylite an.

Erforscht diese eins-zu-eins-Nachbildung der CEZ, die auf 3D-Geländescans basiert, mit wunderschönen grafischen Upgrade-Optionen wie dynamischer 4K-Auflösung (30 FPS) und flüssigen 60 FPS (1080p-Auflösung).

Spürt, wie sich der Schotter bei jedem Schritt bewegt, dank DualSense-Controller-Unterstützung (nur PS5) und zusätzlicher Activity-Card-Funktionen, die bei der Überwindung bekannter und neuer Gefahren in der Anderswelt helfen.

Das Season One Update startet jetzt als drittes kostenloses Inhaltsupdate für Chernobylite auf PC über Steam und Epic Game Store (GOG folgt in Kürze) und wird diesen Sommer auch auf Konsolen erscheinen.

Season One führt eine neue kostenlose Mission mit dem Titel „Memories of You“ voller origineller Sammelobjekte ein, die kostenlose Silent Assassin-Armbrust sowie das kosmetische Item-Pack „Blue Flames“, das unter anderem Clownsmasken und Flammenausrüstungseffekte enthält.

Drei weitere Inhaltserweiterungen sind für den Rest des Jahres 2022 geplant, wobei die nächste mit dem Titel „Season Two“, die eine Story-Erweiterung, eine neue Karte zum Erkunden und Nebenquests bietet, im zweiten Quartal 2022 zunächst für PC kostenlos veröffentlicht wird.

Marcin Kawa, CEO von All in! Games, sagte: „Chernobylite war noch nie so schön und erschreckend zugleich. Als Fan des Spiels bin ich überwältigt von der nahezu fotorealistischen Nachbildung der Ausschlusszone dank der grafischen Verbesserungen der nächsten Generation. Chernobylite hat seit seiner Veröffentlichung auf dem PC im letzten Sommer einen langen Weg zurückgelegt, und jetzt, wo der letzte große Meilenstein erreicht ist, freue ich mich darauf, zu sehen, wie das Spiel im Laufe des Jahres mit Season Updates wächst und sich weiterentwickelt.“

Next-Gen-Launch-Trailer: